المالديف تتصدر حجوزات المسافرين من الإمارات خلال الصيف

أظهرت أحدث بيانات شركة «دناتا للسفريات» أن جزر المالديف وجهة السفر الأولى للمسافرين من دولة الإمارات، خلال موسم الصيف الحالي، مستحوذة على حجز واحد من كل خمسة حجوزات فنادق دولية، فيما جاءت تايلاند وموريشيوس وكندا وأستراليا ضمن قائمة الوجهات الخمس الأكثر حجزاً لهذا الموسم، وأكدت الشركة، في بيان، أمس، أن الطلب على السفر الدولي، يواصل نموه مدفوعاً بمزيج من العطلات الشاطئية في المحيط الهندي والوجهات بعيدة المدى، ويعكس دخول كندا وأستراليا واليابان والولايات المتحدة إلى قائمة الوجهات الـ10 الأكثر حجزاً هذا الصيف، تزايد الإقبال على العطلات الطويلة، مع استعداد أكبر من المسافرين في دولة الإمارات لاكتشاف وجهات أبعد.

وقالت رئيسة قسم التجزئة والترفيه بدولة الإمارات في «دناتا للسفريات»، ميرة كتيت: «يشهد السفر الدولي إقبالاً غير مسبوق هذا الصيف، حيث تتجه تسعة من كل 10 حجوزات فندقية إلى وجهات خارجية».

وأضافت: «بينما تواصل الوجهات التقليدية المفضلة مثل المالديف وتايلاند وموريشيوس استقطاب طلب قوي، نلمس أيضاً اهتماماً متزايداً بالسفر إلى الوجهات بعيدة المدى، مع بحث المتعاملين عن وجهات جديدة وعطلات أكثر ارتباطاً بالتجارب».

وأشارت كتيت إلى أن العطلات المحلية داخل دولة الإمارات تبقى جزءاً مهماً من السوق، خصوصاً لعطلات نهاية الأسبوع القصيرة، حيث تُعد دبي وأبوظبي والفجيرة من بين أكثر الوجهات المحلية رواجاً هذا الصيف.

وأوضحت أنه «على الصعيد الدولي، يقيم المسافرون في المتوسط نحو خمس ليالٍ، بينما تمتد الرحلات بعيدة المدى غالباً لفترات أطول، مؤكدة أن الطلب لايزال قوياً بشكل خاص على الفنادق من فئتَي أربع وخمس نجوم، مع ارتفاع متوسط قيمة الحجوزات بنحو 16% مقارنة بالعام الماضي».