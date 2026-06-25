«أدنوك للحفر» تُسلّم أول حفارة جزر مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، اليوم، عن نجاح تسليم الحفارة «AD-300» قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر تقريباً، ما يمكن من توليد الإيرادات مبكراً، وتسريع مراحل برنامج حفارات الجيل التالي الست.

وأوضحت الشركة في بيان أن طول الحفارة يبلغ نحو 50 متراً، ما يعادل ارتفاع مبنى يتكون من 15 طابقاً، ويصل وزنها إلى نحو 2000 طن، وهي مزودة بأدوات أتمتة وأنظمة رقمية متقدمة، وأنظمة طاقة هجينة يمكن ربطها بشبكة الكهرباء، ما يمكن من تنفيذ العمليات بكفاءة أكبر وانبعاثات أقل.

وتتميز الحفارة، بفضل أنظمة الحركة الذاتية المتقدمة، بقدرتها على التنقل بسلاسة بين مواقع الآبار دون الحاجة إلى تفكيكها، بينما تسهم الأنظمة الروبوتية المتقدمة، مثل أنظمة مناولة الأنابيب الآلية وأنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في خفض تعرض الكوادر لمخاطر البيئات التشغيلية المعقدة.

كما توفر أنظمة تحليل البيانات رؤية واضحة وفورية للعمليات، ما يساعد على تحسين الأداء، وتعزيز فعالية الصيانة التنبؤية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، عبدالله عطية المصعبي، إن تسليم الحفارة «AD-300» يعد خطوة متقدمة ضمن الجهود المستمرة للشركة لتطوير أساليب تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، لافتاً إلى أن الشركة تسعى، من خلال توسيع نطاق إدماج تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي و«الروبوتات» ضمن محفظتها التشغيلية، إلى تعزيز مستويات السلامة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أداء أكثر اتساقاً وقابلية للتنبؤ.

وأضاف أن إنجاز تسليم الحفارة الأولى ضمن برنامج يشمل ست حفارات قبل الموعد المحدد، يعكس قدرة الشركة على تسليم أصول متطورة عالية القيمة بكفاءة تشغيلية وزمنية عالية، ما يسرع توليد الإيرادات، ويدعم خطط «أدنوك» لتوسيع طاقتها الإنتاجية، ويعزز ريادة الإمارات في مجال حلول الطاقة المتقدمة.

وتم نشر الحفارة «AD-300» في إحدى جزر «أدنوك» الاصطناعية، كأول حفارة ضمن عقد يشمل ست حفارات من الجيل التالي، بقيمة 5.7 مليارات درهم، أرسته «أدنوك البحرية»، خلال عامي 2024 و2025.