عروض «كأس العالم» ترفع مبيعات التجزئة 25%

أسهمت العروض التي أطلقتها منافذ بيع بالتزامن مع أجواء بطولة كأس العالم لكرة القدم، وما رافقها من حملات تسويقية وسحوبات على جوائز متنوعة، في تحفيز حركة التسوق، وانتعاش مبيعات قطاع تجارة التجزئة، محققة نمواً تجاوز 25% وفقاً لمختصين في القطاع.

وتنافست المنافذ على استقطاب المستهلكين عبر عروض حملت شعارات ومظاهر مستوحاة من أجواء «المونديال»، إلى جانب تنظيم سحوبات ترويجية أتاحت للمتسوقين فرص الفوز بمجموعة واسعة من الجوائز، شملت تذاكر سفر، وقسائم مشتريات، وأجهزة إلكترونية، فضلاً عن عروض على جوائز سيارات.

وأكد مختصون في قطاع تجارة التجزئة لـ«الإمارات اليوم»، أن العروض المرتبطة بفترة إقامة كأس العالم كان لها أثر واضح في تعزيز النشاط الشرائي، وزيادة الإقبال على المتاجر، لاسيما بالنسبة للسلع المرتبطة بمتابعة المباريات والتجمعات العائلية والرياضية، مثل المكسرات والمقرمشات، إضافة إلى المنتجات الغذائية بشكل عام، مشيرين إلى أن سحوبات الجوائز أسهمت في تعزيز التنافس بين منافذ البيع لتنشيط المبيعات.

وتفصيلاً، قال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن العروض المرتبطة ببطولة كأس العالم، أسهمت في جذب أعداد كبيرة من المستهلكين الراغبين في الاستفادة من التخفيضات والفعاليات المصاحبة للبطولة، مشيراً إلى أن المشروبات الغازية والعصائر والمكسرات والمقرمشات ورقائق البطاطس تصدرت قائمة المنتجات الأكثر طلباً خلال هذه الفترة.

وأضاف أن التعاونية حرصت على مواكبة الحدث العالمي عبر إطلاق حملة «أجواء البطولة»، التي تضمنت سحوبات على مجموعة متنوعة من الجوائز، شملت قسائم مشتريات، وأجهزة إلكترونية، وتذاكر سفر، إلى جانب طرح باقات خاصة تضم منتجات متنوعة وهدايا، مثل «بوكس فيفا» الذي جرى تصميمه ليلبي احتياجات المستهلكين خلال متابعة مباريات البطولة.

وأفاد النابودة بأن موسم كأس العالم يُعدّ من المواسم المهمة التي تنعكس إيجاباً على قطاع تجارة التجزئة، لافتاً إلى أن البطولة أسهمت في تحفيز الطلب، وإنعاش الأسواق بعد فترة من الهدوء النسبي، التي أعقبت موسم عيد الأضحى.

من جانبه، قال مسؤول المبيعات في أحد متاجر التجزئة، ريكيش كوتين، إن أجواء البطولة رفعت مستوى التنافس بين المتاجر، ما دفع العديد منها إلى إطلاق عروض وسحوبات على جوائز وهدايا متنوعة، لاستقطاب المتسوقين، ما انعكس بشكل مباشر على نمو المبيعات.

وأشار إلى أن معدلات المبيعات خلال فترة البطولة سجلت ارتفاعاً تجاوز 25% مقارنة بالفترات السابقة لانطلاق المنافسات، موضحاً أن النصيب الأكبر من المشتريات تركز في فئات المشروبات الغازية والمقرمشات والمكسرات والوجبات الخفيفة.

بدوره، أكد مدير المشتريات في أحد متاجر التجزئة، ديليب فيشال، أن بطولة كأس العالم تُمثّل موسماً مهماً لقطاع التجزئة، نظراً إلى ما تخلقه من زخم استهلاكي ينعكس على مختلف الأنشطة التجارية، خصوصاً مع حرص المتاجر على طرح عروض تحمل طابع البطولة وشعاراتها.

وقال إن نمو المبيعات خلال هذه الفترة يراوح بين 20% و25% مقارنة بالفترات التي تسبق البطولة، مشيراً إلى أن العروض الترويجية والسحوبات على الجوائز أدت دوراً محورياً في تنشيط الطلب، وتعزيز المنافسة بين المتاجر، وزيادة قدرتها على جذب المتعاملين.

وأوضح أن هناك منافذ بيع طرحت باقات مخصصة، تضم السلع الأكثر استهلاكاً خلال متابعة المباريات، وفي مقدمتها المشروبات الغازية والعصائر بمختلف أنواعها، والمكسرات، ورقائق البطاطس، إضافة إلى عروض على منتجات الحلوى والشوكولاتة والبسكويت والشاي والقهوة.

وتوقع فيشال استمرار نمو الطلب في أسواق التجزئة حتى نهاية البطولة، مدعوماً باستمرار الحملات الترويجية والعروض التنافسية التي تطرحها المتاجر، لاستقطاب المستهلكين، والاستفادة من الزخم المصاحب للحدث الرياضي العالمي.