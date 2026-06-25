«السفر العربي 2026» يستعرض دور دبي في الربط العالمي

يستعرض معرض «سوق السفر العربي 2026»، مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات مرونةً واستعداداً للسفر والسياحة في العالم، في ظل استمرار القطاع في التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة.

وسيجمع المعرض الذي يقام خلال الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي مجتمع السفر الدولي تحت سقف واحد في وقت مهم للقطاع، ما يُعزّز الثقة بقدرة دبي على ضمان استمرارية الأعمال، والتميّز التشغيلي، والربط والتواصل العالمي.

وأكد المنظمون أن المواعيد المعدلة لمعرض سوق السفر العربي 2026، تعكس نهجاً مدروساً يقوم على التعاون والتنسيق المشترك من أجل دعم قطاع السفر العالمي، بما يمنح العارضين والمشترين والزوار والشركاء مزيداً من المرونة والثقة للمشاركة، ويُعزّز فرص الحضور والتفاعل والتواصل التجاري.

وقالت المديرة الإقليمية لمحفظة شركة «آر إكس غلوبال» في الإمارات، دانييل كورتيس، إن «دور معرض سوق السفر العربي كمنصة حيوية يُعدّ أولوية قصوى لمجتمع السفر والسياحة لإعادة التواصل، وتعزيز الشراكات، وإثراء الحوار البنّاء في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التعاون في هذا القطاع المهم».

من جهتها، قالت النائب الأول للرئيس للعمليات الدولية في مؤسسة دبي التسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حور الخاجة، إن «دبي تواصل توفير منصّة مثالية لاستضافة الفعاليات والمعارض والاجتماعات الكبرى في مختلف القطاعات الرئيسة، بما في ذلك قطاع السياحة، ونتطلع إلى التواصل مع مجتمع السفر الدولي خلال (سوق السفر العربي)».