«طيران الإمارات»: ملتزمون بمتطلبات السلامة والامتثال التشغيلي

أكد متحدث باسم شركة طيران الإمارات أن الشركة «تلتزم بأعلى درجات الجدية مع متطلبات السلامة والامتثال التشغيلي، وستنفذ جميع عمليات الفحص المطلوبة، وفقاً لتوجيه الصلاحية الجوية الصادر بهذا الشأن».

وكانت شركة «إيرباص» أفادت بأنها ستفحص 16 طائرة من طراز «A380»، بعد طلب الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من بعض مشغلي طائرات هذا الطراز إجراء عمليات فحص إضافية خاصة لأجنحة الطائرات.

وقال المتحدث في بيان أمس: «من المقرر أن تبدأ عمليات الفحص خلال 48 ساعة المقبلة، مع إنجاز أي أعمال لازمة قبل إعادة أي طائرة إلى الخدمة».

وتابع المتحدث: «تواصل (طيران الإمارات) التنسيق الوثيق مع (إيرباص) والجهات التنظيمية المعنية، لضمان تنفيذ المتطلبات الفنية بأعلى المعايير، والحد قدر الإمكان من أي تأثير محتمل في جدول العمليات».