«موانئ أبوظبي» تزيد ملكيتها في «غلوبال فيدر شيبينغ» إلى 81 %

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، عن استحواذها على حصة ملكية إضافية بنسبة 30% في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم (ما يعادل 300 مليون دولار) في شركة «غلوبال فيدر شيبينغ» (جي إف إس)، أحد أكثر أصولها الاستراتيجية، لترتفع بذلك حصتها الإجمالية في الشركة إلى 81%.

وكانت المجموعة قد استكملت في فبراير 2024 الاستحواذ على حصة 51% في شركة «غلوبال فيدر شيبينغ» التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تعد رابع أكبر شركة شحن إقليمي للحاويات في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، مع منح المجموعة حق خيار شراء يمكنها ممارسته بحلول ديسمبر 2026 لزيادة حصص ملكيتها.

وقامت المجموعة بممارسة حق خيار الشراء هذا عند القيمة المؤسسية ذاتها المحددة في عام 2024 والبالغة 3.67 مليارات درهم (ما يعادل مليار دولار). وسيتم تمويل عملية الاستحواذ عبر مزيج من الديون وصفقات تسييل الأصول.

وشهدت أعمال مجموعة موانئ أبوظبي في مجال الشحن الإقليمي للحاويات، القائمة على نقل البضائع عبر استخدام سفن متوسطة وصغيرة الحجم بين مراكز العبور الرئيسة والموانئ الأصغر حجماً، نمواً متسارعاً منذ إطلاقها الأولي في عام 2020.

وتُعد شركة «جي إف إس» من بين الأصول الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية للمجموعة، حيث نجحت الشركة رغم التحديات التي شهدها القطاع البحري في الحفاظ على خطوط الربط التجاري وتوسيعها، في الوقت الذي انسحبت فيه شركات تشغيل أخرى، ما ضمن التدفق المستمر والآمن لبضائع المتعاملين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب خدمة مناطق شبه القارة الهندية، والبحر الأحمر، والشرق الأقصى، والبحر الأبيض المتوسط، وإفريقيا، ما يرسخ دور مجموعة موانئ أبوظبي كممكّن موثوق للتجارة في أوقات تقلبات الأسواق.

ونجحت الشركة، بفضل هذه الجهود، في توسيع النطاق الجغرافي للمجموعة، وقاعدة متعامليها، وربط محطاتها بمجموعة أوسع من الاقتصادات الواعدة، مع ترسيخ حضورها في البحر الأحمر والخليج العربي.

وستسهم زيادة حصة المجموعة إلى 81% في تعزيز قدرتها على توليد تدفقات نقدية، وإتاحة تحقيق مستويات أكبر من التحكم الاستراتيجي والتشغيلي على هذا الأصل.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن «المجموعة تؤكد عبر الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 30% في (غلوبال فيدر شيبينغ)، التزامها الراسخ بالاستثمار في واحدة من أهم أصول محفظة أعمالها المتكاملة وأفضلها أداء».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «غلوبال فيدر شيبينغ»، أمير مغامي: «مع استمرار قطاع الشحن في التكيف مع تحديات السوق، أتاح الدعم الذي قدمته مجموعة موانئ أبوظبي لنا مواصلة توسيع نطاق خدماتنا بثبات وتنمية أسطولنا».