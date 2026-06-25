سيولة أسواق المال المحلية تتجاوز 2.5 مليار درهم

تجاوزت سيولة أسواق المال المحلية، خلال جلسة أمس، 2.51 مليار درهم، موزعة بواقع 739.79 مليون درهم في سوق دبي المالي، و1.77 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد التداول على 637.25 مليون سهم عبر تنفيذ 42 ألفاً و934 صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.935 تريليونات درهم، موزعة بواقع 1.01 تريليون درهم لأسهم سوق دبي، و2.924 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي.

وأغلق سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.116% أو ما يعادل 7.06 نقاط عند مستوى 6112.04 نقطة، بمكاسب جاوزت 2.2 مليار درهم، فيما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9993.42 نقطة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 111.59 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 407.86 ملايين درهم، مقابل مبيعات بقيمة 296.27 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«طلبات»، و«سالك»، و«هيئة كهرباء وماء دبي - ديوا»، على 77.2% من سيولة السوق، في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة نحو 571.13 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التداول في «دبي المالي» ككل نحو 739.79 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط سوق دبي، من حيث السيولة بنحو 275.54 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بـ84.04 مليون درهم، ثم «بنك الإمارات دبي الوطني» ثالثاً بقيمة تداولات بلغت 78.34 مليون درهم.

وحل سهم «طلبات» رابعاً بتداولات بلغت 51.15 مليون درهم، بينما جاء سهم «سالك» خامساً بسيولة بلغت نحو 41.99 مليون درهم، تلاه سهم «ديوا» بتداولات بلغت 40.05 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، استحوذت أسهم خمس شركات هي: «أدنوك للغاز»، و«الدار العقارية»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«ألفا ظبي»، و«بنك أبوظبي التجاري»، على 34.72% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس، وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الخمسة نحو 615.32 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التداول في «أبوظبي للأوراق المالية» ككل نحو 1.77 مليار درهم. وشهدت تعاملات أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع»، بقيمة 440.04 مليون درهم، على 114 ألف سهم من أسهم الشركة بسعر 3.86 دراهم للسهم.