«الإمارات للشحن الجوي» توسع عملياتها في شرق وجنوب شرق آسيا

أعلنت شركة الإمارات للشحن الجوي توسيعاً استراتيجياً لعمليات طائرات الشحن التابعة لها في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، من خلال زيادة عدد الرحلات وتوسيع نطاق خدماتها استجابة للطلب المتنامي على ربط مراكز التصنيع الناشئة والراسخة في المنطقة بالأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأميركتين.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنها نقلت أكثر من 439 ألف طن من البضائع عبر رحلات الشحن المخصصة، ورحلات الركاب من 12 سوقاً في شرق وجنوب شرق آسيا خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة بلغت نحو 5%، مقارنة بالسنة المالية السابقة، ما يعكس النمو المتواصل في الطلب من الشركات والمصدرين في المنطقة على حلول نقل سريعة وآمنة للوصول إلى الأسواق العالمية.

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، بدر عباس: «تمثل أسواق شرق وجنوب شرق آسيا أحد أهم مراكز التصنيع في الاقتصاد العالمي، حيث تسهم بدور محوري في إنتاج السلع التقنية المتقدمة وتصدير المنتجات سريعة التلف، كما تشكل نقطة انطلاق رئيسة للتجارة الإلكترونية العالمية. ومن خلال زيادة رحلات الشحن وتوسيع شبكة عملياتنا استجابة لاحتياجات العملاء، نواصل توفير حلول ربط سريعة وموثوقة تمكّن المصدرين من إيصال بضائعهم إلى الأسواق العالمية بكفاءة وأمان». وأضاف: «توفر (الإمارات للشحن الجوي) خيارات واسعة ومرونة استثنائية للعملاء، ليس فقط عبر شبكة طائرات الشحن التي تخدم 12 مدينة في المنطقة، بل أيضاً من خلال السعة الكبيرة المتاحة على متن رحلات الركاب إلى دبي وما بعدها من 25 وجهة في شرق وجنوب شرق آسيا. ويستفيد العملاء في المنطقة أسبوعياً من أكثر من 12 ألف طن من السعة المخصصة للشحن».