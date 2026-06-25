طرح «مساكن دبي ريت» الأفضل في المنطقة خلال 2025

حصد طرح «مساكن دبي ريت»، أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي، جائزة «أفضل طرح عام أولي في الشرق الأوسط لعام 2025» من مجلة ومنصة «إي إم إي إيه فاينانس» (EMEA Finance)، وذلك ضمن «جوائز الإنجاز 2025» التي أقيمت في «ون وايتهول بليس» في لندن أخيراً.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لإدراج «مساكن دبي ريت»، الذي شكّل إحدى أبرز صفقات أسواق رأس المال في المنطقة خلال عام 2025، حيث جمع الطرح 2.1 مليار درهم، واستقطب طلباً تجاوز 56 مليار درهم، ما يعادل تغطية بنحو 26 مرة، كما تمت زيادة حجم الطرح من 12.5% إلى 15% من إجمالي الوحدات المصدرة استجابة لقوة الطلب من المستثمرين.

وتُمنح الجائزة من قبل «إي إم إي إيه فاينانس»، وهي منصة مالية مستقلة متخصصة في تغطية أسواق رأس المال والقطاع المصرفي وإدارة الأصول والتمويل المؤسسي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتكرّم «جوائز الإنجاز» الصفقات الناجحة التي تتميز بجودة التنفيذ، وأهميتها في السوق، ومساهمتها في تطوير أسواق رأس المال الإقليمية.

وقال المدير العام لشركة «دي إتش إيه إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، أحمد السويدي: «يعتمد نجاح أي طرح عام أولي في جوهره على جودة الأصول والأعمال التي يُبنى عليها. وجاء إدراج (مساكن دبي ريت) مبنياً على منصة تشغيلية راسخة تضم آلاف الوحدات السكنية ضمن مجمعات متكاملة، مدعومة بعلاقات طويلة الأمد مع المقيمين وخبرات متخصصة في إدارة الأصول، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق دخل منتظم ومستدام».

وأضاف: «يُعد حصولنا على جائزة أفضل طرح عام أولي في الشرق الأوسط من قبل (إي إم إي إيه فاينانس) تقديراً مهماً للأهمية الاستراتيجية لإدراج (مساكن دبي ريت)، والدور الذي لعبه في تطور أسواق رأس المال في دبي».