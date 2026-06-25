«المالية» تفوز بجائزة الابتكار الرقمي في إدارة الأصول

فازت وزارة المالية بجائزة الابتكار الرقمي في إدارة الأصول على مستوى دولة الإمارات، والتي يمنحها معهد إدارة الأصول في المملكة المتحدة، وذلك عن مشروعها «منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية»، في إنجاز نوعي يعكس ريادة الوزارة في تطوير حلول رقمية متقدمة، مدعومة بالبيانات والتحليلات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في المنظومة المالية الاتحادية.

ووفق بيان صحافي صادر أمس، تسلم وفد الوزارة الجائزة خلال أعمال المؤتمر العالمي لمعهد إدارة الأصول الذي عقد في لندن، وسط مشاركة دولية واسعة.