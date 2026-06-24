«الإمارات للألمنيوم» تدشن مصنعاً لإعادة التدوير بطاقة 185 ألف طن سنوياً

احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة. ويمثل المصنع خطوة مهمة في مسيرة نمو أعمال الشركة في مجال الألمنيوم منخفض الكربون ودعم الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات.

حضر الحفل وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، والأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حميد الشمري، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، سعيد محمد الطاير، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا في الشركة.

وقالت الضحاك: «تمثل إعادة التدوير ركيزة أساسية في سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتنمية الخضراء عبر الانتقال من أنماط الإنتاج والاستهلاك الخطية إلى النماذج الدائرية، ما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل النفايات. ويُعد الألمنيوم من أبرز الموارد الداعمة لهذا التحول نظراً لإمكانية إعادة تدويره بصورة غير محدودة، ما يسهم في حماية النظم البيئية وبناء اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات الكربونية، كما أن إعادة تدوير مخلفات الألمنيوم تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 95%، مقارنة بإنتاج الألمنيوم الأولي من الخام، ما يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة».

وأضافت: «تُعد الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود إحدى المؤسسات الصناعية الرائدة في الدولة، وتواصل اليوم تعزيز هذا الدور من خلال ريادتها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم بوصفها نموذجاً وطنياً يُحتذى به. وأهنئ الشركة على التوسع الاستراتيجي المدروس في أنشطة إعادة التدوير داخل دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي، ما يعكس التكامل الوثيق بين التقدم الصناعي والالتزام بأهداف العمل المناخي بوصفهما مسارين متكاملين لا يتعارضان».

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة 185 ألف طن سنوياً.

ويعالج المصنع خردة الألمنيوم بعد الاستهلاك، إضافة إلى كميات من الخردة قبل الاستهلاك لإنتاج سبائك وأسطوانات فائقة الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. وتقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتسويقها تحت العلامة التجارية ألمنيوم «ريفايفال» (RevivAL).

كما تنتج الشركة خلائط من الألمنيوم المعاد تدويره مع الألمنيوم الأولي المنتج باستخدام الطاقة الشمسية، والذي يتم تسويقه تحت العلامة التجارية «سيلستيال-آر» (CelestiAL-R)، ومع الألمنيوم الأولي المنتج باستخدام الطاقة النووية، تحت العلامة التجارية «مينيمال-آر» (MinimAL-R).

وكانت معظم خردة الألمنيوم الناتجة داخل الإمارات تُصدّر إلى خارج الدولة ليتم معالجتها، ما أدى إلى خسارة جزء كبير من الاقتصاد الوطني. ويوفر مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة القدرة على معالجة هذه الخردة محلياً، ما يجعل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مستهلك لخردة الألمنيوم في الدولة.

واستغرق بناء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة أربعة ملايين ساعة عمل وأُنجز دون أي إصابات استدعت التغيب عن العمل.

كما تطلب المشروع أكثر من 26.3 ألف متر مكعب من الخرسانة، أي ما يزيد على حجم 10 مسابح أولمبية، إضافة إلى أكثر من 4600 طن متري من الفولاذ الإنشائي، أي ما يعادل نحو ثلثي وزن الحديد في برج إيفل.