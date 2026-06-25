«نخيل» تطلق مرحلة جديدة من «بالم سنترال» في «نخلة جبل علي»

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، أمس، عن إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» في «نخلة جبل علي»، وسط استمرار تزايد الطلب على المساكن الشاطئية في «النخلة».

وأوضحت الشركة في بيان أن المرحلة الجديدة تتضمن 222 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ، وتضم مجموعة من الشقق التي تتألف من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، إضافة إلى منازل «تاون هاوس» تتألف من أربع إلى خمس غرف نوم، مشيرة إلى أن إطلاق هذه المرحلة يأتي عقب الإقبال الكبير الذي شهده الإطلاق المبدئي للمشروع في أكتوبر 2025.

وفي إطار المخطط الرئيس الأوسع، ستضم الوجهة مركزاً للتسوق يمتد على مساحة 9000 متر مربع، ومسجداً يتسع لنحو 1000 مصلٍ.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «تواصل دبي إبراز مرونتها واستقرارها، مدعومة بأسس قوية ورؤية طويلة الأمد. وينعكس استمرار هذه الثقة في الطلب القوي الذي نشهده على (نخلة جبل علي)، التي تبرز بسرعة كإحدى الوجهات الساحلية الجديدة والمهمة على مستوى العالم». وأضاف: «تستند هذه المرحلة الجديدة من مشروع (بالم سنترال برايفت ريزيدنسز) إلى هذا الزخم، لتقدم معياراً جديداً للمعيشة على شاطئ البحر، وتؤكد في الوقت نفسه التزامنا ببناء مجمعات عالمية المستوى تسهم بشكل فعّال في نمو دبي المستقبلي».

يُشار إلى أن مشروع «نخلة جبل علي» يمتد على مسافة 13.4 كيلومتراً، ويضم سبع جزر مترابطة، وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلومتراً.