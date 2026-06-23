«طيران الإمارات» تعود إلى التشغيل الطبيعي.. وتؤكد جاهزيتها للتوسع

أكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طيران الإمارات، عادل الرضا، جاهزية الناقلة للعودة إلى التشغيل الطبيعي الكامل لرحلاتها، اعتباراً من يوليو المقبل، مع وصول العمليات إلى 100% من مستويات التشغيل، مدفوعة بزيادة الطلب على السفر، وجاذبية دبي وجهةً عالميةً ومركزاً يربط بين الشرق والغرب.

وقال الرضا لـ«الإمارات اليوم» إن الشركة تمضي في تنفيذ خططها التوسعية عبر زيادة عدد الرحلات على بعض الوجهات، وتحديث صالات المسافرين إلى جانب مواصلة توظيف الطيارين وأطقم الضيافة والعاملين في خدمات المطارات وقطاع التكنولوجيا، في إطار الاستعدادات لخططها التشغيلية المستقبلية مع زيادة حجم أسطول الطائرات.

جاهزية

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طيران الإمارات، عادل الرضا، إن الناقلة ستبدأ التشغيل الطبيعي لرحلاتها إلى وجهاتها المختلفة، خلال يوليو وأغسطس في ذروة فصل الصيف، بفضل جاهزيتها التشغيلية، واستعداداتها المسبقة.

وأوضح الرضا، في حوار مع «الإمارات اليوم»، أن الناقلة تُشغل حالياً رحلاتها إلى معظم الوجهات التي كانت تخدمها عند مستويات التشغيل المسجلة في فبراير الماضي، مشيراً إلى أن جميع الوجهات عادت إلى الخدمة، بينما تخطط الشركة لزيادة عدد الرحلات على بعض الخطوط خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن عدد الرحلات اليومية خلال الشهرين الماضيين لم يكن عند مستويات فبراير 2026، إلا أن الشركة تتوقع الوصول إلى 100% من مستويات التشغيل خلال الشهرين المقبلين، مع تشغيل رحلات إضافية إلى بعض الوجهات ضمن شبكتها العالمية.

وأشار الرضا إلى أن «طيران الإمارات» رصدت خلال الفترة الأخيرة زيادة في الطلب على السفر إلى وجهات عدة، متوقعاً انتعاشاً سريعاً وكبيراً لقطاع الطيران، خصوصاً في المنطقة.

وقال إن دبي تُعدّ من الوجهات المفضلة للمسافرين، سواء للقادمين إليها مباشرة أو العابرين عبر مطارها، مؤكداً أن مكانة الإمارة مركزاً يربط بين الشرق والغرب تدعم توقعات تسجيل حركة سفر كبيرة خلال الفترة المقبلة.

استثمارات

وأكد الرضا أن «طيران الإمارات» تواصل الاستثمار في منتجاتها وخدماتها رغم اتجاه العديد من شركات الطيران العالمية إلى خفض التكاليف أو تقليص الاستثمارات، لافتاً إلى أن الناقلة مستمرة في استلام الطائرات، وتطوير منتجاتها بهدف توفير خدمات مميّزة للمسافرين على الأرض وفي الأجواء.

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ خططها التشغيلية المستقبلية، بما في ذلك افتتاح محطات جديدة، وتشغيل المزيد من الرحلات، الأمر الذي يتطلب تعزيز الموارد البشرية في قطاعات تشغيلية عدة.

كما أكد أن الناقلة مستمرة في توظيف الطيارين وأطقم الضيافة والعاملين في خدمات المطارات وقطاع التكنولوجيا، في إطار الاستعدادات للتوسع في خططها التشغيلية المستقبلية.

وأشار الرضا إلى أن الناقلة تواصل تركيب خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، حيث إنها أول شركة طيران في العالم تقوم بتركيب هذا النظام على طائرات «إيرباص A380».

وكشف أن الشركة تجهز حالياً 10 طائرات شهرياً من طرازَي «بوينغ 777»، و«إيرباص A380»، مع خطط لاستكمال البرنامج خلال النصف الثاني من عام 2027.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأرضية، قال الرضا إن «طيران الإمارات»، حدّثت صالات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في عدد من محطاتها الخارجية.

وأشار إلى أن الشركة ستبدأ خلال أغسطس المقبل مشروعاً لتحديث صالة الدرجة الأولى في الكونكورس «B» بالمبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، مشيراً إلى أن المشروع سيشهد تغييراً جذرياً وكبيراً للصالة.

وأفاد الرضا بأن النقاشات مع شركة «سافران»، لاتزال مستمرة بشأن تصنيع وتركيب بعض أجزاء المقاعد في دبي اعتباراً من عام 2028.

محركات «رولز رويس»

وقال الرضا، إن الناقلة بدأت بإجراء نقاشات مع شركة «رولز رويس» بشأن محرك «XWB-97» الخاص بطائرة إيرباص «A350-1000»، لافتاً إلى أن هذه النقاشات مستمرة في ما يتعلق بتحديث المحرك الحالي.

وأضاف الرضا، أن هناك برنامجاً تحديثياً للمحرك قيد التطبيق، حيث يجري العمل عليه في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذه المحركات ستخضع للفحص على الطائرات خلال عام 2028، وفقاً للبرنامج المقرر.

طلب طائرات

وفي رده على سؤال بشأن نية الشركة طلب طائرات «A350-1000» في حال كانت النتائج مُرضية، قال الرضا إن الطائرة كانت موجودة ضمن مخطط واستراتيجية أسطول «طيران الإمارات» لهذا النوع من الطائرات.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن توقع «طيران الإمارات» طلبية للطائرة خلال معرض دبي للطيران، إلا أن التوقيع لم يتم بسبب عدم ارتياح الشركة لمواصفات المحرك، وتم تأجيل القرار.

وأكد أن النية موجودة، لكن يجب التأكد من وجود المحرك المناسب الذي يلبي متطلبات الشركة.

وأضاف أن فرص شراء الطائرة لاتزال قائمة، وأن الناقلة تتطلع إلى طائرة بمواصفات معينة تتماشى مع احتياجاتها، من حيث السعة والتشغيل لمدى معين، مؤكداً أنه متى توافرت هذه الإمكانات والمواصفات، ستكون هناك نية جدية تجاهها.

طائرة «777X»

وأفاد الرضا، بأن الشركة تتطلع إلى بدء استلام طائرات «777X» من «بوينغ» اعتباراً من مايو 2027، على أن تستقبل بين خمس وست طائرات من هذا الطراز خلال النصف الثاني من العام المقبل في الفترة بين مايو وحتى ديسمبر، مشيراً إلى أن طائرة «777 إكس»، وهي أحدث طائرة عريضة البدن طوّرتها «بوينغ»، ستدخل الخدمة التجارية للمرة الأولى عالمياً.

وأوضح الرضا أن عدد الطائرات التي ستتسلمها الناقلة سنوياً لايزال قيد النقاش مع شركة «بوينغ»، لافتاً إلى أن الأمر يعتمد على قدرة المصنع وجاهزيته لزيادة معدلات الإنتاج، لكون «777X» طائرة جديدة كلياً تدخل الخدمة للمرة الأولى.

وأضاف أن الشركة تعمل حالياً على الاستعداد التشغيلي للطائرة الجديدة، حيث بدأت بالفعل استلام أجهزة التشبيه (المحاكاة)، إلى جانب تجهيز برامج التدريب الخاصة بالطيارين وأطقم الضيافة.

وكشف الرضا أن «طيران الإمارات» اختارت بالفعل أول وجهة ستشغل إليها طائرات «777X»، لكنه فضل عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

وفي ما يتعلق بإمكانية تحويل بعض طلبيات «بوينغ 787» إلى طائرات «777X»، قال الرضا إن هذا الخيار وارد، إلا أن الشركة لا تدرسه حالياً.

وذكر الرضا أن الشركة لم تناقش مع «بوينغ» موعد تسليم الطائرة «787» بعد، مشيراً إلى أن تركيز «طيران الإمارات» ينصب على الطائرة «777X» في الوقت الراهن.