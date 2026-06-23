دبي تطلق خدمة لاستقبال وتوصيل ضيوف البحر

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أمس، إطلاق مبادرة جديدة لرواد بحر دبي، تتمثل في توفير خدمة «استقبال وتوصيل ضيوف بحر دبي»، في خطوة متميزة تعكس التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الخدمات البحرية التي تقدمها سلطة دبي البحرية، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة البحرية.

وذكرت المؤسسة، في بيان، أنه سيتم من خلال الخدمة، توفير خدمة التنقل للضيوف بين المراسي المشاركة والقوارب واليخوت الخاصة المسجلة في السلطة، واليخوت الأجنبية الزائرة المصرح لها بالإبحار في مياه الإمارة.

وباشرت «دبي البحرية» تنفيذ المبادرة بمشاركة عدد من المراسي البحرية الرئيسة في الإمارة، وهي مرسى ميناء راشد و«مرسى جميرا 1»، و«مرسى دبي هاربور» و«مرسى فندق جبل علي».

ويمكن طلب الخدمة على مدار الساعة من إدارة المرسى مباشرة، وفق اشتراطات تنظيمية واضحة تضمن سلامة العمليات وسلاسة تنفيذها وإرفاق المستندات المطلوبة مثل ملكية الوسيلة البحرية، وتصريح الإبحار الخاص بالوسيلة الأجنبية الزائرة، وغيرها من الوثائق.

وتوفر الخدمة حلولاً متقدمة لاستقبال وتوصيل الضيوف من وإلى الوسائل البحرية الخاصة المسجلة لدى سلطة دبي البحرية، والبالغ عددها 3491 وسيلة بحرية خاصة، إضافة إلى اليخوت الأجنبية الزائرة المصرح لها بالإبحار في مياه الإمارة، وذلك بما يضمن تجربة انتقال مريحة وسلسة تعكس مستوى التطور الذي يشهده القطاع البحري في دبي.

وقال مدير إدارة التميز والامتثال البحري في سلطة دبي البحرية، محمد نبهان: «المبادرة تسهم في تعزيز انسيابية حركة الوسائل البحرية الخاصة وضيوفها بين مختلف الوجهات داخل الإمارة، كما تدعم التكامل بين المراسي البحرية والأنشطة السياحية والترفيهية، وترتقي بالكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز من تجربة ضيوف بحر دبي ويرسخ معايير التميز في قطاع النقل البحري».

وأضاف نبهان: «تعد هذه المبادرة إضافة نوعية لمجموعة من الخدمات التي تقدمها سلطة دبي البحرية، حيث تقدم تجربة متكاملة لضيوف الوسائل البحرية الخاصة، وكذلك الوسائل الأجنبية الزائرة للإمارة، وتواصل دبي الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية البحرية وتعزيز تكامل خدماتها، بما يدعم نمو القطاع السياحي والاقتصاد البحري، ويعكس المكانة الريادية للإمارة كمركز عالمي للابتكار والتميز والريادة في مختلف القطاعات الحيوية».

وتضم دبي 20 مرسى بحرياً توفر أكثر من 4214 رصيفاً بمختلف الأحجام، معظمها مخصص لاستيعاب اليخوت الفارهة، بينما استقبلت سلطة دبي البحرية 210 طلبات تصاريح دخول لليخوت الأجنبية الزائرة خلال عام 2025.