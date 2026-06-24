«طيران الإمارات» أفضل ناقلة جوية في العالم

حصدت شركة طيران الإمارات ثلاث جوائز، خلال حفل توزيع جوائز «بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط 2026»، وهي جائزة «أفضل ناقلة جوية في العالم»، إلى جانب جائزتَي «أفضل درجة أولى»، و«أفضل صالة مطار في الشرق الأوسط» عن صالة الدرجة الأولى للناقلة في مطار دبي الدولي.

وتُعدّ جوائز «بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط» من الجوائز المتخصصة في قطاع السفر على مستوى المنطقة، حيث تُكرّم المؤسسات الرائدة في مجال سفر الأعمال استناداً إلى ترشيحات وتصويت قرّاء المجلة.

وتسلّم الجوائز نيابة عن الناقلة، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم.