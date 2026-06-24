إدراج أول صندوق خليجي متداول لتوزيعات الأرباح في سوق أبوظبي

رحبت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، بإدراج صندوق الاستثمار المتداول «صندوق شيميرا سولاكتيف الخليجي شريعة لتوزيعات الأرباح المتداول» في رابع إدراج يشهده السوق منذ بداية العام.

ويعد الصندوق، الذي طورته شركة «لونيت لإدارة الاستثمارات العالمية»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً، الأول من نوعه الذي يتتبع أداء أسهم شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر توزيعات أرباح منتظمة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على الشركات ذات الأداء القوي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: «يمنح هذا الصندوق الجديد المستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتمتع بأسس مالية قوية، إلى جانب الاستفادة من تدفقات دخل مستدامة على المدى الطويل».

من جانبه، قال الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة «لونيت»، شريف سالم: «يتيح صندوق (شيميرا سولاكتيف الخليجي)، للمستثمرين الوصول إلى العديد من الفرص الاستثمارية في الأسواق الخليجية، من خلال منتج واحد قائم على توزيعات الأرباح».