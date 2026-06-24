4667 شركة كندية مسجلة في عضوية «غرفة دبي» بنمو 300% خلال 5 أعوام

بحثت غرف دبي، خلال اجتماع في مدينة ريجاينا الكندية مع رئيس وزراء مقاطعة ساسكاتشوان، سكوت مو، سبل تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين دبي وساسكاتشوان، إحدى أبرز المقاطعات الكندية الغنية بالموارد والثروات الطبيعية والزراعية، إضافة إلى تطوير العمل المشترك بين مجتمعات الأعمال، وفتح مسارات جديدة للتعاون.

وتأتي الزيارة في ظل تزايد جاذبية دبي لرجال الأعمال والمستثمرين الكنديين، حيث ارتفع عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة دبي من 1165 شركة، خلال عام 2020، إلى 4667 شركة في نهاية عام 2025، بنمو قدره 300% خلال هذه الفترة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن وفد غرف دبي بمشاركة رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ناقش مع الجانب الكندي آليات توسيع نطاق الشراكات التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية والنمو المستدام، وقال المنصوري إن الروابط الاستراتيجية بين دبي وكندا تُجسّد نموذجاً متقدماً للتعاون القائم على الرؤية المشتركة للابتكار والنمو المستدام والانفتاح على الفرص المستقبلية، مشيراً إلى أن هذه المرتكزات تُشكّل قاعدة قوية للانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مراحل أكثر تقدماً من التعاون، عبر بناء شراكات استراتيجية تواكب التحولات الاقتصادية العالمية، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار.