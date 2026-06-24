أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، توسعة مجلس إدارة بورصة دبي للماس، بما يشكل إضافة مهمة إلى الخبرات المتخصصة في البورصة، وتدعم مكانتها الرائدة في تجارة الماس العالمية، وسيواصل المجلس الموسع أعماله برئاسة الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، ويضم المجلس نخبة من القيادات والاستشاريين المتخصصين في بيئة أعمال الأحجار الثمينة في المركز، حيث تغطي خبراتهم أسواق الماس العالمية وحوكمة القطاع، والتوريد المسؤول والتجارة الدولية.