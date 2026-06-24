«ديوا» تبحث تعزيز التعاون مع الشركات التركية

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك خلال استقبال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، السفير التركي لدى الدولة، لطف الله غوكتا، في مقر الهيئة بدبي، وفقاً لبيان صدر أمس.

واستعرض الطاير، خلال اللقاء، المشروعات التي تنفذها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيراً إلى التطورات المتلاحقة في قطاع الطاقة بالإمارات، ودورها الريادي في تبني أحدث التقنيات وحلول الطاقة المستدامة، وتجربتها في تحلية المياه وإدارة الموارد المائية.