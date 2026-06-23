مبادرة "الشاحن الأخضر" بدبي توفر 62 ألف ميغاوات ساعة لدعم التنقل المستدام

تشكل مبادرة "الشاحن الأخضر" التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي محطة محورية في مسار تعزيز التحول نحو التنقل المستدام، وترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز المدن العالمية في مجال الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الذكية.

وتكتسب المبادرة أهمية متزايدة مع تسارع توجه الإمارة نحو خفض الانبعاثات الكربونية ودعم منظومة النقل النظيف، بما ينسجم مع الإستراتيجيات الوطنية للحياد المناخي والطاقة النظيفة.

وحققت المبادرة ومنذ إطلاقها عام 2014، نتائج لافتة، حيث وفّرت أكثر من 62 ألف ميغاوات ساعة من الكهرباء، مكّنت المركبات الكهربائية من قطع ما يزيد على 310 ملايين كيلومتر، في مؤشر يعكس النمو المتسارع في الاعتماد على وسائل النقل الكهربائية داخل الإمارة.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، أن مبادرة الشاحن الأخضر تجسد التزام الهيئة بدعم رؤية القيادة الرشيدة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية ومستدامة، وتعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والتنقل.

وأوضح أن الهيئة عملت منذ إطلاق المبادرة على تطوير بنية تحتية متقدمة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يشجع الأفراد والمؤسسات على تبني حلول التنقل منخفضة الانبعاثات، ويسهم في خفض البصمة الكربونية وتحسين جودة الحياة في الإمارة.

وأضاف أن الهيئة تواصل توسيع شبكة الشحن وتطوير خدماتها الرقمية لضمان تجربة سلسة ومرنة للمتعاملين، بما يدعم النمو المتزايد في أعداد المركبات الكهربائية، ويعزز موقع دبي كمركز عالمي للتنقل الأخضر والاقتصاد المستدام، انسجاماً مع إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050، وإستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.

وتضم إمارة دبي أكثر من 2,223 نقطة شحن موزعة في مختلف المناطق، تشمل محطات "الشاحن الأخضر" ومحطات المشغلين المعتمدين من الهيئة، ما يعكس توسعاً مستمراً في البنية التحتية الداعمة للتنقل الكهربائي.

وبلغ عدد المتعاملين المسجلين في المبادرة نحو 23,600 متعامل، في حين توفر الشبكة منظومة شحن متكاملة تشمل أربعة أنواع رئيسية هي الشاحن الجداري بقدرة 22 كيلووات للاستخدام المنزلي أو في أماكن العمل، وشاحن الأماكن العامة الذي يتيح شحن مركبتين في الوقت نفسه، والشاحن السريع متعدد الاستخدامات الذي يجمع بين الشحن المتردد والمستمر بسرعات أعلى، إضافة إلى الشاحن فائق السرعة بقدرة تصل إلى 150 كيلووات.

وتوفر الهيئة منظومة خدمات رقمية متكاملة تتيح للمستخدمين المسجلين والزوار على حد سواء الاستفادة من خدمات الشحن بسهولة، حيث يتم إنشاء حساب "الشاحن الأخضر" تلقائياً فور تسجيل المركبة الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بما يتيح الاستخدام خلال ساعة واحدة فقط.

وإلى جانب ذلك، أتاحت الهيئة خاصية "المستخدم الزائر" لتمكين سائقي المركبات الكهربائية من داخل الدولة وخارجها من استخدام محطات الشحن دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة واتباع خطوات بسيطة عبر الأجهزة الذكية.

وتعزز هذه المنظومة الرقمية المتطورة من سهولة الوصول إلى خدمات الشحن، وتدعم انتشار المركبات الكهربائية، عبر توفير خيارات مرنة للمستخدمين، مع إمكانية تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف مناطق دبي من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، إضافة إلى 14 منصة رقمية أخرى.