بلدية دبي تطّلع على أول مزرعة عمودية داخل برج سكني في الحبتور سيتي

زار وفد من بلدية دبي أول مزرعة عمودية من نوعها داخل برج سكني في الإمارة، والتي جرى تطويرها وتشغيلها ضمن برج ميرا في مدينة الحبتور بمنطقة الخليج التجاري، وفق معايير مبتكرة تواكب توجهات الاستدامة وجودة الحياة في دبي. وتأتي هذه الزيارة تأكيدا لحرص بلدية دبي على تشجيع تبنّي حلول الزراعة الحديثة، والتزمها في مواصلة تعزيز منظومة سلامة الغذاء واستدامته في البيئات الحضرية لتوفير أعلى مستويات جودة الحياة.

واطلع الوفد الذي ضم مسؤولين من إدارة سلامة الغذاء على المزرعة التي أُنشأت من قبل شركة أوربان أغريتكس (Urban Agritechs)، وبدعم من مجموعة الحبتور، إلى جانب آليات تشغيل المزرعة، وأنظمة التحكم البيئي، فضلاً عن معايير السلامة الغذائية المتبعة داخلها، إضافةً إلى التقنيات المستخدمة في الري والإضاءة والتغذية النباتية.

وأكّد مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، عادل الكراني، مواصلة البلدية جهودها لتعزيز ودعم الابتكار في قطاع الغذاء، وتشجيع المشاريع التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتوفير خيارات غذائية آمنة وطازجة للسكان، بما يتماشى مع رؤية دبي في تعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي، وتأكيد مكانتها كمدينة رائدة في تبنّي الحلول المستدامة والمبتكرة، وتقنيات الزراعة الذكية داخل المدن.

وقال: «يُعد مشروع المزرعة العمودية في برج ميرا من المشاريع الزراعية الحديثة المبتكرة التي تتكامل مع المعايير الحضرية الجديدة والمستدامة، كما تمثل فرصة لتعميم التجربة في مشاريع عقارية مستقبلية».

وتقوم فكرة المشروع على إنتاج الخضروات الورقية الطازجة في بعض المناطق غير المستغلة بالأبراج السكنية، بحيث يتمكن السكان من طلب منتجاتهم مباشرة من المزرعة دون المرور بسلسلة التوريد التقليدية التي تشمل النقل والتخزين والعرض.

ويتيح النظام لسكان البرج تقديم طلبات شراء منتجات الخضروات الورقية من الشركة، حيث تصل لهم بوقتٍ قصير، ما يضمن توفير منتجات سليمة وذات جودة عالية، ويقلل فقد الغذاء والبصمة الكربونية. كما تضمن هذه المنظومة تقليل احتمالية تلوث الخضروات الورقية بالميكروبات والملوثات الأخرى.

ومن خلال دمج المزارع العمودية في المناطق السكنية، تسهم هذه المشاريع في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتقليل الاعتماد على منتجات الخضروات الورقية المستوردة، إضافةً إلى إمكانية الوصول إلى غذاء سليم وطازج على مدار العام، مع استخدام مساحات ومياه ري أقل مقارنةً بالزراعة التقليدية، فضلاً عن زراعة أنواع أخرى من الخضروات غير الورقية مثل؛ الطماطم، والخيار، والفلفل وبعض الفواكه مثل؛ الفراولة وغيرها من الخضروات والفواكه.