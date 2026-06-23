"طيران الإمارات" تجري مناقشات مع "رولز رويس" بخصوص محركات إيرباص "A350-1000"

قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في "طيران "الإمارات"، عادل الرضا، إن الناقلة بدأت بإجراء نقاشات مع شركة رولز رويس بشأن محرك "XWB-97" الخاص بطائرة إيرباص "A350-1000"، مشيراً إلى أن هذه النقاشات مستمرة فيما يتعلق بتحديث المحرك الحالي.

وأوضح الرضا، في تصريحات لـ "الإمارات اليوم"، أن هناك برنامجاً تحديثياً للمحرك قيد التطبيق، ويجري العمل عليه في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن هذه المحركات ستخضع للفحص على الطائرات خلال عام 2028، وفقاً للبرنامج المقرر.

وفي رده على سؤال بشأن نية الشركة طلب طائرات "A350-1000" في حال كانت النتائج مرضية، قال الرضا إن الطائرة كانت موجودة ضمن مخطط واستراتيجية أسطول "طيران الإمارات" لهذا النوع من الطائرات.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن توقع "طيران الإمارات" طلبية للطائرة خلال معرض دبي للطيران، إلا أن التوقيع لم يتم بسبب عدم ارتياح الشركة لمواصفات المحرك، وتم تأجيل القرار.

وأكد أن النية موجودة، لكن يجب التأكد من وجود المحرك المناسب الذي يلبي متطلبات الشركة.

وأضاف أن فرص شراء الطائرة لا تزال قائمة، وأن الناقلة تتطلع إلى طائرة بمواصفات معينة تتماشى مع احتياجاتها من حيث السعة والتشغيل لمدى معين، مشيراً إلى أنه متى ما توفرت هذه الإمكانات والمواصفات، ستكون هناك نية جدية تجاهها.