دبي الرقمية تطلق أول خدمة لفوترة استهلاك الغاز عبر "دبي الآن"

أعلنت دبي الرقمية، بالتعاون مع «لوتاه بي سي غاز» عن إطلاق أول خدمة لفوترة استهلاك الغاز عبر تطبيق «دبي الآن»، في خطوة جديدة تعزز تكامل الخدمات الرقمية وتوسّع منظومة الخدمات الموحدة التي تتيح للمتعاملين إدارة احتياجاتهم اليومية بسهولة وسلاسة.

وتتيح الخدمة للمتعاملين عرض ودفع فواتير الغاز مباشرة من خلال التطبيق، بما يسهم في توفير تجربة رقمية أكثر سهولة وكفاءة، ضمن أسلوب حياة رقمي متكامل يعتمد على بنية تحتية رقمية موثوقة ومترابطة.

وتتطلب الاستفادة من الخدمة وجود حساب نشط على منصة دبي الآن. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية بهذه الخطوة مطر الحميري: «يمثل إطلاق خدمة (لوتاه بي سي غاز) عبر منصة (دبي الآن) خطوة جديدة ضمن جهود دبي المستمرة لتطوير منظومة رقمية موحدة ومترابطة تجعل الخدمات أقرب إلى الناس وأكثر انسجاماً مع أسلوب حياتهم اليومي. ونثمّن في دبي الرقمية تعاون شركة (لوتاه بي سي غاز) وريادتها في الانضمام إلى منصة (دبي الآن) كأول شركة في قطاع الغاز تعتمد هذا النموذج الرقمي المتكامل، بما يعكس حرصها على تبني الحلول الذكية التي تسهم في تطوير تجربة المتعاملين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات بكل سلاسة. ويجسد هذا التعاون أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التحول الرقمي، والبناء على بنية تحتية رقمية موثوقة ومترابطة تسهم في تسهيل حياة الناس والأعمال، وتعزز جودة الحياة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية دبي للحياة الرقمية المتكاملة».

كما كان للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، دورٌ فعّال ومؤثر في التنسيق مع شركات الغاز في الإمارة، وقال الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي: «يأتي إطلاق خدمة دفع فواتير الغاز عبر منصة (دبي الآن) في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الطاقة بدبي، وتوفير خدمات ذكية ومتكاملة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمات بكل كفاءة وسهولة. ويؤكد هذا الإنجاز أهمية التكامل بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة التي ترتقي بجودة الحياة وتعزز استدامة الأعمال».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة س.س. لوتاه، المهندس يحيى بن سعيد آل لوتاه: «نعتز بانضمام (لوتاه بي سي غاز) إلى منصة (دبي الآن) كأول شركة في قطاع الغاز ضمن هذه المنظومة الرقمية، في خطوة تعكس التزامنا بتطوير خدمات أقرب إلى احتياجات المتعاملين وأكثر انسجاماً مع أسلوب الحياة في دبي. ونؤمن بأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هي ما يمنح التحول الرقمي قيمته الحقيقية، حين تتحول التقنية إلى تجربة أبسط، وخدمة أوضح، وأثر ملموس في حياة الناس والأعمال».