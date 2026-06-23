"طيران الإمارات" تتسلم 6 طائرات "777 إكس" في النصف الثاني من 2027

أكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في "طيران "الإمارات"، عادل الرضا، إن الشركة تتطلع إلى بدء استلام طائرات "بوينغ 777 إكس" اعتباراً من مايو 2027، على أن تستقبل بين 5 و6 طائرات من هذا الطراز خلال النصف الثاني من العام المقبل في الفترة بين مايو وحتى ديسمبر.

وستدخل طائرة "777 إكس"، وهي أحدث طائرة عريضة البدن طورتها «بوينغ»، الخدمة التجارية للمرة الأولى عالمياً.

وأوضح الرضا في مقابلة مع "الإمارات اليوم"، أن عدد الطائرات التي ستتسلمها الناقلة سنوياً لا يزال قيد النقاش مع شركة "بوينغ"، مشيراً إلى أن الأمر يعتمد على قدرة المصنع وجاهزيته لزيادة معدلات الإنتاج، لكون "777 إكس" طائرة جديدة كلياً تدخل الخدمة للمرة الأولى.

وأضاف أن الشركة تعمل حالياً على الاستعداد التشغيلي للطائرة الجديدة، حيث بدأت بالفعل استلام أجهزة التشبيه (المحاكاة)، إلى جانب تجهيز برامج التدريب الخاصة بالطيارين وأطقم الضيافة.

وكشف الرضا أن "طيران الإمارات" اختارت بالفعل أول وجهة ستشغل إليها طائرات "777 إكس"، لكنه رفض الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

وفي ما يتعلق بإمكانية تحويل بعض طلبيات "بوينغ 787" إلى طائرات "777 إكس"، قال الرضا إن هذا الخيار وارد، إلا أن الشركة لا تدرسه حالياً.

ولدى "طيران الإمارات" 35 طائرة من طراز 787 تحت الطلب.

وذكر الرضا أن الشركة لم تناقش مع بوينغ موعد تسليم الطائرة 787 بعد، مشيراً إلى أن تركيز "طيران الإمارات" ينصب على الطائرة 777 إكس في الوقت الرهن.

وأشار إلى أن دخول "777 إكس" الخدمة سيغير نظرة شركات الطيران إلى هذا الطراز، مؤكداً أن الطائرة تتمتع بكفاءة عالية وتوفر في استهلاك الوقود، وهو ما من شأنه تشجيع عدد من الشركات على طلبها مستقبلاً.