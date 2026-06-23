طيران الإمارات أفضل ناقلة جوية في العالم ضمن جوائز "بيزنس ترافلر"

حصدت طيران الإمارات 3 جوائز خلال حفل توزيع جوائز "بزنس ترافيلر الشرق الأوسط 2026"، وهي جائزة "أفضل ناقلة جوية في العالم"، إلى جانب جائزتي "أفضل درجة أولى"، و"أفضل صالة مطار في الشرق الأوسط" عن صالة الدرجة الأولى للناقلة في مطار دبي الدولي.

وتُعد جوائز "بيزنس ترافلر الشرق الأوسط" من الجوائز المتخصصة في قطاع السفر على مستوى المنطقة، حيث تكرّم المؤسسات الرائدة في مجال سفر الأعمال استناداً إلى ترشيحات وتصويت قراء المجلة.

وتسلّم الجوائز المرموقة نيابة عن الناقلة، عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.

وتعكس هذه الجوائز وفق الناقلة التزام طيران الإمارات المتواصل بالاستثمار في تطوير تجربة السفر الاستثنائية التي تقدمها سواء على على الأرض أو في الأجواء.

وتواصل الناقلة تنفيذ برنامجها لتحديث الأسطول بوتيرة متسارعة، حيث يشمل البرنامج حالياً 219 طائرة من طرازي الإيرباص A380 والبوينج 777، إلى جانب مواصلة استلام طائرات الإيرباص A350 الجديدة التي تتيح تقديم أحدث منتجات المقصورات والتقنيات المتطورة عبر عدد متزايد من الوجهات ضمن شبكتها العالمية التي تمتد إلى ما يقارب 140 وجهة.

وتخدم الطائرات المحدثة وطائرات إيرباص A350 الجديدة اليوم أكثر من 70 وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية.

وأكدت طيران الإمارات، مواصلة استثماراتها في تطوير منتجاتها وخدماتها وشبكتها العالمية لتعزيز مكانتها الريادية في قطاع الطيران، وفي إطار هذا التوجه، بدأت الناقلة مؤخراً توفير خدمة الإنترنت فائق السرعة "ستارلينك" على متن طائراتها، ومع اكتمال البرنامج ستشغل أكبر أسطول دولي من الطائرات عريضة البدن المزودة بهذه التقنية على مستوى العالم.

وحتى الآن، تم تجهيز 36 طائرة بالخدمة، ما يتيح للعملاء بث المحتوى، وإجراء المكالمات، والعمل، وممارسة الألعاب الإلكترونية، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي طوال الرحلة.

كما أطلقت طيران الإمارات مؤخراً برنامج "التأمين الشامل للسفر"، وهو منتج يوفر مستويات إضافية من الحماية والطمأنينة للمسافرين.