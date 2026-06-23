«فلاي دبي» تدعو المواطنين إلى الالتحاق ببرنامج «مُرحِّل الطيران»

أعلنت «فلاي دبي» فتح باب التقديم لبرنامج تدريب مُرحِّل الطيران «Flight dispatcher»، الذي أطلقته أخيراً، والمخصص للمواهب والكفاءات الإماراتية.

وبعد توقيع مذكرة التفاهم، في وقت سابق من هذا العام، مع جامعة الإمارات للطيران، تدعو الناقلة المواطنين الإماراتيين الطموحين للتقديم، ومن المقرر أن يبدأ تدريب الدفعة الأولى في سبتمبر من العام الجاري 2026.

وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة «فلاي دبي» وجهودها الاستراتيجية لتنمية كوادرها الماهرة، ودعم خططها الطموحة لتوسيع أسطولها وشبكتها، والإسهام الفاعل في أجندة تنمية رأس المال البشري في دولة الإمارات.

ومن خلال توفير مزيد من الفرص للمواطنين الذين ليست لديهم خبرة سابقة في مجال الطيران، يدعم البرنامج بشكل مباشر مكانة دبي كمركز عالمي للطيران يتمتع بالمرونة والاستعداد للمستقبل، وبموجب هذه الشراكة، سيلتحق المرشحون بدورة مُرحِّل طيران تمهيدية (FDIC) في جامعة الإمارات للطيران بدبي، وتعد هذه الدورة برنامجاً معتمداً من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات (الجزء الثاني من لوائح الطيران المدني)، مدته 10 أسابيع، وهو مصمم لإعداد المتدربين للحصول على رخصة مُرحِّل طيران.

وتُزوّد الدورة المتدربين بالمعرفة الفنية والتشغيلية الأساسية، بما في ذلك قانون الطيران، والأرصاد الجوية، والملاحة، وأداء الطائرات، والوزن والتوازن، والعوامل البشرية، وتخطيط الرحلات، مع التركيز على التعاون الوثيق مع الطيارين لضمان عمليات آمنة وفعالة.

وقال نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي، ناصر بن خرباش: «نفخر بشراكتنا مع جامعة طيران الإمارات. يعد تطوير المواهب الوطنية والاستثمار في كوادرنا البشرية أمراً حيوياً لاستراتيجية نمو (فلاي دبي)، ولا يدعم هذا البرنامج تدريبنا الداخلي والتخطيط للمستقبل فحسب، بل يسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، من خلال خلق فرص عمل مجدية وبناء قاعدة مستدامة من كوادر الطيران المستقبلية، بما في ذلك مرحلو الطيران والمهندسون والطيارون»، ويمكن للشباب الإماراتي الحاصل على شهادة الثانوية العامة الذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً التقدم للالتحاق بالبرنامج، وتُزوّد الدورة التدريبية المكثفة التي تستمر 10 أسابيع، المتدربين بالمعرفة التقنية الأساسية اللازمة لاجتياز اختبارات الهيئة العامة للطيران المدني.

وعند إتمام المرحلتين الأكاديمية والعملية بنجاح، سيحصل الخريجون على شهادة إتمام الدورة، ما يؤهلهم مباشرة للحصول على رخصة موظف مُرحِّل طيران رسمية، ووظيفة دائمة ضمن قسم عمليات الطيران المتنامي في «فلاي دبي».