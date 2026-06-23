«دبي المالي» يربح 14.34 مليار درهم في جلسة بداية الأسبوع

أغلق سوق دبي المالي، أمس، تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 0.324%، أو ما يعادل 19.97 نقطة عند مستوى 6183.47 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم أربعة قطاعات، هي: البنوك والصناعة والعقارات والمرافق العامة.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 1.022 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 1.008 تريليون درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، بمكاسب بلغت نحو 14.34 مليار درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم أربع قطاعات، تَصدّرها البنوك بـ0.46%، والصناعة بـ0.35%، والعقارات بنسبة 0.03%، إضافة إلى المرافق العامة بـ1.68%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 714.21 مليون درهم، بعد التداول على نحو 225.72 مليون سهم، وتنفيذ 14 ألفاً و40 صفقة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 15.72 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 433.42 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 417.7 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو»، و«طلبات»، و«بنك السلام»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا»، و«بنك الإمارات دبي الوطني» على نسبة 57.29% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 409.2 ملايين درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 714.21 مليون درهم.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 191.09 مليون درهم، عند 12.9 درهماً، وجاء سهم «دو» ثانياً بقيمة تداولات 60.87 مليون درهم عند 11.4 درهماً، بينما حلَّ سهم «طلبات» ثالثاً بتداولات بلغت 54.13 مليون درهم عند 1.25 درهم للسهم.

وجاء سهم «بنك السلام» رابعاً، من حيث السيولة بنحو 39.43 مليون درهم عند 2.13 درهم، بينما جاء سهم «ديوا» خامساً بقيمة تداولات 32.15 مليون درهم عند 2.87 درهم، وحلَّ سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» سادساً بتداولات بلغت 31.52 مليون درهم عند 31.58 درهماً للسهم.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 20 مليون سهم من أسهم شركة «اتحاد إنيرجي القابضة» بسعر 3.07 دراهم، وبقيمة إجمالية بلغت 61.4 مليون درهم.

كما أعلن سوق دبي المالي إنجاز المراجعة الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي اعتباراً من أمس 22 يونيو الجاري.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.189%، أو ما يعادل 18.94 نقطة، ليغلق عند مستوى 10035.76 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 2.936 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ2.929 تريليون درهم في نهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضي، بمكاسب بلغت نحو سبعة مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 1.14 مليار درهم، بعد التداول على نحو 447.08 مليون سهم، وتنفيذ 23 ألفاً و569 صفقة.