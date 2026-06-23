«الناقلة» تطلق عروضاً حصرية للمسافرين إلى دبي

أطلقت شركة طيران الإمارات مجموعة من العروض الحصرية للمسافرين إلى دبي، أو عبرها، خلال موسم الصيف، تشمل إقامة مجانية في فندق «جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي»، إلى جانب مئات العروض والتخفيضات عبر برنامج «ماي إيمريتس باس»، بما يتيح للزوار قيمة إضافية وتجارب متنوعة خلال عطلاتهم الصيفية أو فترات التوقف في دبي.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والترفيه، مستفيدة من منظومة متكاملة تجمع بين سهولة الوصول، وتنوع التجارب وجودة الخدمات».

وأضاف: «تأتي هذه العروض في إطار التزامنا بدعم جاذبية دبي كوجهة عالمية، وتمكين متعاملينا من الاستفادة من كل ما تقدمه المدينة من تجارب استثنائية متنوعة في مجالات التسوق والضيافة والترفيه والأنشطة العائلية، سواء خلال العطلات الطويلة أو فترات التوقف القصيرة».

وذكرت «طيران الإمارات»، في بيان، أمس، أنها تمنح المسافرين فرصة تحويل فترة التوقف في دبي إلى عطلة متكاملة أو تمديد إقامتهم الصيفية، من خلال الاستفادة من إقامة مجانية في فندق «جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي» الفاخر ذي الخمس نجوم، وأوضحت أنه من 22 يونيو الجاري إلى 12 يوليو المقبل، سيحصل المسافرون الذين يشترون تذاكر ذهاب وعودة على الدرجة الأولى أو درجة الأعمال على إقامة مجانية لمدة ليلتين، بينما سيحظى المسافرون على الدرجة السياحية الممتازة أو الدرجة السياحية بإقامة مجانية لمدة ليلة واحدة.

وبينت الناقلة أن العرض يسري على جميع تذاكر الذهاب والعودة إلى دبي أو عبرها، للمسافرين الذين تتجاوز مدة توقفهم في المدينة 24 ساعة، وذلك على الرحلات الممتدة بين 25 يونيو الجاري و30 سبتمبر المقبل.

ولفتت إلى أنه يمكن للمتعاملين الاستفادة من منصة «تجربة دبي» التابعة لـ«طيران الإمارات» لتخطيط رحلاتهم بسهولة واختيار برامج مصممة، وفق اهتماماتهم ومدة إقامتهم، بما في ذلك برامج مخصصة لفترات التوقف القصيرة التي تمتد بين 24 و48 ساعة.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنه يمكن الاستفادة من برنامج «ماي إيميرتس باس» خلال صيف 2026 مع أكثر من 600 عرض حصري في مختلف أنحاء دبي، بمجرد إبراز بطاقة الصعود إلى الطائرة، سواء الورقية أو الرقمية.