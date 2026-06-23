«دي بي ورلد» توسّع شراكتها مع «ويلو» في الخدمات اللوجستية الذكية

أعلنت مجموعة «ويلو»، أمس، إبرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المستدامة، وحلول الخدمات اللوجستية الذكية، والابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه العالمي.

ووقّع المذكرة الرئيس والرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة «ويلو»، أوليفر هيرميس، والرئيس التنفيذي للعمليات العالمية - المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عبدالله الهاشمي، بحضور رئيس القسم الاقتصادي في سفارة دولة الإمارات لدى برلين، عبدالله الخاطر.

وبموجب المذكرة سيبحث الطرفان آفاق توظيف حلول «ويلو» المدمجة بالذكاء الاصطناعي عبر المراكز اللوجستية والموانئ التابعة لـ«دي بي ورلد»، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية الخاصة بـ«ويلو»، وتقييم فرص التعاون في إطار برنامج «الأكاديمية العالمية للذكاء الاصطناعي في قطاع المياه» التابع لـ«ويلو».

وخلال حفل التوقيع، الذي أقيم في «ويلو بارك» بمدينة دورتموند الألمانية، قال هيرميس، إن «توسيع الشراكة يمثل خطوة استراتيجية بارزة، حيث يعزز التكامل بين خبرات (ويلو) في مجال تقنيات المياه، وقدرات (موانئ دبي العالمية) في مجالي البنية التحتية والخدمات اللوجستية».

من جهته، قال الهاشمي إن «الاتفاقية تستند إلى شراكة راسخة وطويلة الأمد، نمت وتطورت على مدار سنوات عبر (جافزا)، واليوم نمضي في دعم عمليات صناعية أكثر ذكاء، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة للنمو أمام المصنعين والمتعاملين في دولة الإمارات وألمانيا والأسواق العالمية».