جمارك دبي تصدر إشعاراً بالتمديد المؤقت لمُهل الأوضاع المعلقة للرسوم

أصدرت جمارك دبي الإعلان الجمركي رقم «12/2026» بشأن التمديد المؤقت لمُهل الأوضاع المعلقة للرسوم، في إطار سعي جمارك دبي لتقديم أفضل المبادرات لمتعامليها، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عليهم، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز انسيابية حركة التجارة في ظل التحديات التشغيلية الراهنة.

وذكرت جمارك دبي أن أحكام هذا الإعلان تسري على الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، التي ينتهي وضعها المعلق للرسوم بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، والخاصة بالأوضاع التي تشمل كلاً من الاستيراد بغرض إعادة التصدير، إضافة إلى الإدخال المؤقت، فضلاً عن الترانزيت بجميع أنواعه.

ونص الإعلان أنه يتم تمديد فترة التعليق الجمركي على البيانات المشمولة بأحكام هذا الإعلان لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.

ويجوز لجمارك دبي، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لديها، تمديد المدة المحددة في هذا الإعلان على أن يستمر العمل بالتمديد إلى حين صدور إعلان جمركي لاحق يقضي بوقف العمل به أو إنهائه، ويبدأ العمل بالإشعار من تاريخ صدوره، ويطبق بصفة مؤقتة على البيانات الجمركية المشمولة بأحكامه، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه كل في نطاق اختصاصه.