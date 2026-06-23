عقارات دبي تستهل تعاملات الأسبوع بتصرفات 2.36 مليار درهم

استهلت سوق العقارات في دبي تعاملات الأسبوع بنشاط واضح، أمس، مع تسجيل تحركات قوية في القطاع، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار الزخم في السوق، وسط توجهات استثمارية إيجابية.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 2.36 مليار درهم، عبر تنفيذ 1142 صفقة، تضمنت مبيعات بأكثر من 1.83 مليار درهم، بعد تنفيذ 924 صفقة.

وتوزّعت مبيعات عقارات دبي، أمس، بواقع 819 مبايعة لوحدات سكنية، و49 مبايعة لمبانٍ، و56 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 705.27 ملايين درهم، عبر تنفيذ 215 صفقة، موزعة بواقع 148 مبايعة لوحدات سكنية، و11 مبايعة لمبانٍ، و56 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.1 مليار درهم، من خلال 709 صفقات، مقسمة على 671 مبايعة لوحدات سكنية، و38 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 170 معاملة، بقيمة 336.33 مليون درهم، موزعة بواقع 110 معاملات لوحدات سكنية، و25 معاملة لمبانٍ، و35 معاملة لأراضٍ، وبلغت قيمة الهبات نحو 202.48 مليون درهم، بواقع 48 معاملة موزعة على 33 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملتين لمبانٍ، و13 معاملة لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 77.2% من إجمالي قيمة التصرفات، المسجلة أمس، بينما اقتنصت الرهون ما نسبته نحو 14.23%، والهبات نحو 8.57%.

إلى ذلك، شهدت دبي، أمس، تنفيذ صفقة بيع نحو 40 ألف قدم من مساحات المكاتب بقيمة 124 مليون درهم في برج «فيجن» بمنطقة الخليج التجاري، ما يؤكد استمرار الطلب على أصول المناطق التجارية الرئيسة في الإمارة.

وتمثّل هذه الصفقة مبنى متصلاً من المكاتب من الدرجة الأولى (Grade A) موزّعاً على طوابق عدة في أحد أبرز أبراج الخليج التجاري، وقد استحوذت عليه شركة مقرّها الإمارات كجزء من خططها لتوسيع أعمالها.

وأكدت شركة «فام» العقارية، أن الصفقة تعد أكبر صفقة عقارات تجارية من نوعها على الإطلاق يتم تسجيلها في إمارة دبي، ما يعكس استمرار ثقة الشركات المحلية في سوق العقارات التجارية بدبي، حيث يواصل المستثمرون والمستأجرون تركيزهم على المناطق التجارية الراسخة والأصول ذات الجودة المؤسسية.