«دبي الحرة».. الأفضل إقليمياً للعام الـ 25 على التوالي

حصدت سوق دبي الحرة مجدداً جائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام الـ25 على التوالي، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع «جوائز بزنس ترافلر ميدل إيست 2026»، الذي أُقيم في دبي.

ويأتي هذا في أعقاب تسجيل السوق في عام 2025 مبيعات سنوية قياسية، بلغت 2.378 مليار دولار، لتحل في المركز الخامس في قطاع الأسواق الحرة على مستوى العالم.

وقال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي، إن الفوز بهذه الجائزة للعام الـ25 على التوالي يعد إنجازاً مميزاً يتوج جهود فريق عمل السوق ويشكل حافزاً لمواصلة الارتقاء بتجربة التسوق في مطار دبي الدولي.