"طيران الإمارات" توفر إقامة فندقية مجانية لمسافريها في دبي

أطلقت طيران الإمارات مجموعة من العروض الحصرية للمسافرين إلى دبي أو عبرها خلال موسم الصيف، تشمل إقامة مجانية في فندق "جيه دبليو ماريوت ماركيز" دبي، إلى جانب مئات العروض والتخفيضات عبر برنامج "ماي إيمريتس باس"، بما يتيح للزوار الاستمتاع بقيمة إضافية وتجارب متنوعة خلال عطلاتهم الصيفية أو فترات التوقف في دبي.

وتوفر دبي على مدار العام مجموعة واسعة من التجارب التي تلبي مختلف اهتمامات الزوار وأنماط السفر، ما يجعلها وجهة مثالية للعطلات الصيفية بمختلف مددها.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمزيج متنوع من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، وزيارة أبرز المعالم العالمية مثل برج خليفة، وخوض تجارب مشوقة في الوجهات الترفيهية والحدائق التخصصية، أو استكشاف المتاحف والمعارض الفنية التفاعلية المنتشرة في أنحاء المدينة.

وبفضل ما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومستويات عالية من الضيافة والأمان، تواصل دبي استقطاب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات السياحية زيارةً على مستوى العالم.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والترفيه، مستفيدةً من منظومة متكاملة تجمع بين سهولة الوصول وتنوع التجارب وجودة الخدمات. وتأتي هذه العروض في إطار التزامنا بدعم جاذبية دبي كوجهة عالمية، وتمكين عملائنا من الاستفادة من كل ما تقدمه المدينة من تجارب استثنائية متنوعة في مجالات التسوق والضيافة والترفيه والأنشطة العائلية، سواء خلال العطلات الطويلة أو فترات التوقف القصيرة".

إقامة مجانية

تمنح طيران الإمارات المسافرين فرصة تحويل فترة التوقف في دبي إلى عطلة متكاملة أو تمديد إقامتهم الصيفية من خلال الاستفادة من إقامة مجانية في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي الفاخر ذي الخمس نجوم، والذي يقع في قلب المدينة.

وخلال الفترة من 22 يونيو إلى 12 يوليو سيستمتع المسافرون الذين يشترون تذاكر ذهاب وعودة على الدرجة الأولى أو درجة الأعمال بإقامة مجانية لمدة ليلتين، فيما سيحظى المسافرون على الدرجة السياحية الممتازة أو الدرجة السياحية على إقامة مجانية لمدة ليلة واحدة*.

ويسري العرض على جميع تذاكر الذهاب والعودة إلى دبي أو عبرها، للمسافرين الذين تتجاوز مدة توقفهم في المدينة 24 ساعة، وذلك على الرحلات الممتدة بين 25 يونيو و30 سبتمبر.

كما يمكن للعملاء الاستفادة من منصة "تجربة دبي" التابعة لطيران الإمارات لتخطيط رحلاتهم بسهولة واختيار برامج مصممة وفق اهتماماتهم ومدة إقامتهم، بما في ذلك برامج مخصصة لفترات التوقف القصيرة التي تمتد 24 أو 48 ساعة.