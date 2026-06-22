"طيران الإمارات" من قمة برج خليفة: عدنا لربط العالم

استعادت "طيران الإمارات" روح حملتها الشهيرة التي رافقت عودة السفر الدولي بعد جائحة "كورونا"، من خلال فيديو جديد نشرته اليوم عبر منصاتها الرقمية تحت شعار: "عدنا لربط العالم.. وما زلنا في الصدارة".

ويظهر الفيديو إحدى أفراد طاقم الضيافة في طيران الإمارات واقفة على قمة برج خليفة، وهي تستعرض رسائل الناقلة الموجهة إلى العالم.

ويحمل المنشور رسالة تعكس عودة الحركة إلى طبيعتها، كما يستحضر أجواء التعافي، ويؤكد جاهزية الناقلة للتحليق بكامل طاقتها، وقدرتها على مواصلة دورها في ربط الناس والاقتصادات والثقافات عبر القارات الست.

ويأتي نشر الفيديو في وقت تواصل فيه "طيران الإمارات" توسيع عملياتها وتعزيز حضورها العالمي، مستندة إلى شبكة وجهات تعد من الأكبر عالمياً، وذلك بعد فترة من الإغلاق الجزئي للمجال الجوي في المنطقة.