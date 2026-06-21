46.25 درهماً تراجعاً في سعر غرام الذهب خلال 3 أسابيع

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، للأسبوع الثالث على التوالي، وتراجعت بنهاية الأسبوع الماضي بين 4.5 و7.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي انخفاض غرام الذهب إلى 46.25 درهماً خلال ثلاثة أسابيع.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن استمرار تراجع أسعار المعدن الأصفر أسهم بشكل لافت في زيادة الطلب على منتجات السبائك بمختلف الأوزان والفئات، خلال الأيام الأخيرة، متوقعين استمرار نمو المبيعات بوتيرة أعلى خلال الأيام المقبلة.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 500.75 درهم، بانخفاض قيمته 7.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 463.75 درهماً، بتراجع 7.25 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 444.75 درهماً، بانخفاض بلغ 6.75 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 381.25 درهماً، بتراجع بلغ 5.75 دراهم، وبلغ سعر عيار 14 قيراطاً، 297.25 درهماً بانخفاض وصل 4.5 دراهم.

من جانبه، قال مدير التسويق في مجموعة «الرميزان لتجارة الذهب»، محمد ذيبان، إن «مواصلة أسعار الذهب انخفاضها بمعدلات كبيرة خلال الفترة الأخيرة كان له انعكاسات إيجابية على الأسواق في نمو المبيعات بشكل عام، خصوصاً السبائك التي استقطبت عدداً كبيراً من المتعاملين من مختلف الجنسيات»، لافتاً إلى أن «الطلب على السبائك شمل أوزاناً وفئات مختلفة، ولم يقتصر على أوزان محددة».

من جهته، قال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «استمرار المعدن الأصفر في الانخفاض وبمعدلات كبيرة للأسبوع الثالث أسهم في تنشيط الطلب بمعدلات لافتة على مبيعات السبائك من مختلف الأوزان والفئات»، مشيراً إلى أن «العديد من المتعاملين يفضلون شراء السبائك حالياً لأغراض الادخار والاستثمار عقب التراجع الكبير الذي سجله الذهب، وهناك توقعات بتحقيق ارتفاعات بمعدلات كبيرة خلال الفترات المقبلة».

وقال مدير محل «دهكن لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكن، أن «الأسواق تشهد حالياً مؤشرات لافتة في الطلب على شراء منتجات السبائك من مختلف الأوزان، وذلك في استقطاب العديد من المتعاملين لشراء السبائك عقب الانخفاضات السعرية الكبيرة التي سجلها الذهب بشكل متتالٍ خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع ثقة المتعاملين في شراء السبائك لأغراض الادخار أو الاستثمار.

واعتبر أن «نمو الطلب على السبائك من الأمور الطبيعية خلال الفترة الحالية مقارنة بالمشغولات التي شهدت طلباً ولكن بمعدلات أقل مقارنة بالسبائك، خصوصاً أن هدايا المشغولات تكون الأعلى طلب خلال فترات المواسم والمناسبات والتي تحفز على نمو الإقبال عليها».