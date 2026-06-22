جمارك دبي تستكمل المرحلة الثانية من «مسار 33»

تواصل جمارك دبـي ترسيخ ريادتها في بناء الكفاءات الوطنية المتخصصة عبر المرحلة الثانية لمشروع «مسار 33»، الذي يمثل أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية لإعداد جيل جديد من القيادات والكوادر الجمركية القادرة علـى مواكبة التحولات المتسارعة فـي قطاع التجارة والجمارك، ويندرج المشروع ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير القدرات المهنية والقيادية للكفاءات الوطنية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية. وارتكز المشروع على بناء كوادر تمتلك الجاهزية التشغيلية لأداء مهامها بكفاءة واستقلالية، مع إعداد صف ثان من القيادات المؤهلة لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز المرونة المؤسسية، إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها عبر برامج قيادية متقدمة تواكب الاحتياجات المستقبلية للقطاع. كما وفر «مسار 33» في مرحلته الأولى رحلة تعلم مستمرة ومرنة تمتد عبر مختلف المراحل الوظيفية، شملت برامج تأسيسية وتخصصية في مجالات التجارة العالمية والجمارك والخدمات اللوجستية، مدعومة بالتعليم التطبيقي والتدريب أثناء العمل في بيئات تشغيلية حقيقية، بما يتيح للمنتسبين اكتساب الخبرات العملية والمهارات المستقبلية والاطلاع على أحدث الاتجاهات والسياسات العالمية. وعزز المشروع أثره من خلال منظومة شراكات استراتيجية تضم مؤسسات أكاديمية ومهنية رائدة، من بينها جامعة دبي وأكاديمية دبي اللوجستية، نافس، إضافة إلى شركاء من القطاعين العام والخاص لتقديم تجربة تعليمية متكاملة ترتكز على أفضل الممارسات العالمية. ومن خلال هذه الرؤية الطموحة، لا يقتصر «مسار 33» على كونه برنامجاً للتأهيل والتدريب، بل يشكل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد في رأس المال البشري، يسهم في بناء قيادات جمركية مستقبلية، وترسيخ جاهزية جمارك دبي لمواكبة المتغيرات العالمية.

وخلال الفترة من 2023 إلى 2025، نجح «مسار 33» في بناء قاعدة متنامية من القيادات الجمركية المؤهلة، عبر برامج قيادية وأكاديمية متخصصة أسهمت في تأهيل 102 من القيادات الجمركية إضافة إلى تخريج 31 منتسباً من برامج البكالوريوس والماجستير، في التجارة العالمية والجمارك واللوجستيات، فيما يواصل 30 منتسباً دراستهم حالياً، في تجسيد واضح لرؤية جمارك دبي في الاستثمار المستدام بالكوادر الوطنية وصناعة قيادات المستقبل.

وفـي إطار استكمال مسيرة بناء القيادات، باشرت جمارك دبي تنفيذ برنامج «القيادات التنفيذية» كمرحلة ثانية من «مسار 33»، والذي يستهدف إعداد وتمكين الصفين القياديين الثاني والثالث من التنفيذيين.

وأكد مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، أن «مسار 33» يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لجمارك دبي فـي رأس المال البشري، ويجسد رؤية الدائرة فـي بناء قيادات وطنية تمتلك الفكر الاستراتيجي والقدرة علـى استشراف المستقبل، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة والجمارك علـى المستويين الإقليمي والعالمي.