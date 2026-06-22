اقتصادية الشارقة تبدأ تطبيق حزمة التسهيلات الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بتطبيق حزمة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي، والتي أقرتها حكومة الشارقة بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتتضمن تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد وتم العمل عليها فعلياً منذ 16 يونيو الجاري وتستمر ثلاثة أشهر، بما يدعم عمل الشركات والمؤسسات، ويسهم في تعزيز استمرارية الأعمال.

وأكدت الدائرة أن هذه الحزمة تعكس اهتمام ودعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحرص سموهما على دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الثقة وتحفيز الاستثمارات الجديدة إلى جانب دعم استمرارية المشاريع القائمة.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، حمد علي عبدالله المحمود، إن «المباشرة في تنفيذ المحفزات تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو ترسيخ كل الإمكانات لتسهيل ممارسة الأعمال، وتقديم خدمات مرنة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال».

وشملت حزمة التسهيلات الاقتصادية الحكومية إعفاء الرخص متناهية الصغر (رُخص اعتماد والمتاجرة الإلكترونية) من غرامات التأخير، وخصم 50% على الرخص متناهية الصغر عند الإصدار والتجديد، وخصم 50% عند إصدار الرخص الصناعية للقطاعات المستهدفة «صناعة المواد الغذائية والصناعات الدوائية»، وخصم 25% من رسوم استخراج تصاريح الحملات الترويجية، وخصم من رسم الدائرة في الإصدار والتجديد للحضانات بنسبة 25%، وثمن المحمود قرارات المجلس التنفيذي مؤكداً أنها تجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وحرصها المستمر على تعزيز تنافسية الإمارة وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستدامة تدعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، معرباً عن شكره وتقديره لكل الجهات الحكومية المشاركة في تقديم هذه التسهيلات، والتي شملت كلاً من دائرة الأشغال العامة ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة الطيران المدني ودائرة شؤون البلديات والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلديات مدن إمارة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني.