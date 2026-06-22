12.6 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وكندا في 2025

بحثت غرف دبي، خلال اجتماع في مدينة تورنتو الكندية، مع وزير الزراعة والأغذية والأعمال الزراعية في مقاطعة أونتاريو الكندية، تريفور جونز، سبل تعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والزراعية بين دبي ومقاطعة أونتاريو، التي تُعد أكبر اقتصاد بين المقاطعات الكندية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتوسيع التعاون وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، بما يدعم نمو الشركات، ويعزز الاستثمارات المتبادلة.

وتأتي الزيارة في ظل تزايد الزخم التجاري بين دبي وكندا، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 12.6 مليار درهم في 2025 بنمو 23.2% مقارنة مع عام 2024.

وبمشاركة رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون والشراكات بين الجانبين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قطاعات تجارة الأغذية والتقنيات الزراعية والغذائية.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «تجسد العلاقات بين دبي وكندا نموذجاً واعداً للشراكات القائمة على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية للنمو، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز أهمية توسيع أطر التعاون بين مجتمعَي الأعمال في الجانبين، واستكشاف فرص جديدة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ونحرص على تعزيز روابط الأعمال مع كندا، بما يدعم تدفقات التجارة والاستثمار، ويفتح آفاقاً أوسع للشركات، ويرسخ أسس شراكة اقتصادية طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة للطرفين».

كما استعرض وفد غرف دبي خلال الاجتماع المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الكندية، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الاستثمارية الداعمة للأعمال، ودورها كبوابة رئيسة تتيح الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، إلى جانب الفرص الواعدة التي توفرها القطاعات الاقتصادية المستقبلية في دبي للمستثمرين والشركات العالمية.

وكانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت، في شهر يونيو من العام الماضي، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في مدينة تورنتو الكندية، شكّل أول مكتب للغرفة في أميركا الشمالية.

ويضطلع المكتب بدور حيوي في دعم الشركات في كل من دبي وكندا، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الكندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال.