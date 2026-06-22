3000 مشارك في قمة «فوربس الشرق الأوسط» بأبوظبي

تنظّم فوربس الشرق الأوسط، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، النسخة الثانية «قمة بناء المستقبل 2026» في أبوظبي، يومي 23 و24 الجاري، لتجمع نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة مستقبل التنمية الحضرية والبنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستعرض القمة أحدث التوجهات والتقنيات التي تقود مستقبل البنية التحتية والتنمية الحضرية.

وتسلط القمة الضوء على دور البنية التحتية المتكاملة في دعم النمو الاقتصادي والاستدامة، واستعراض تكامل قطاعات الطاقة والتنقل والإسكان والمياه والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ضمن منظومة متكاملة تدعم التنمية طويلة الأمد.

وتستقطب القمة أكثر من 3000 مشارك من قادة الحكومات والقطاعات الحيوية والمستثمرين العالميين ورواد الصناعة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات السيادية والمطورين والهيئات المعنية بالبنية التحتية، وتُناقش جلسات القمة مجموعة من الموضوعات المرتبطة بمستقبل البنية التحتية، تشمل تمويل المشاريع، والتقنيات الذكية، والتصاميم المعمارية المستقبلية، وتطوير المجتمعات الشاملة التي تتمحور حول الإنسان، وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، إن «مستقبل الطاقة والبنية التحتية سيُحدَّد من خلال التكامل بين الاستدامة والابتكار والتقنيات المتقدمة»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل تبني نهج استشرافي يجمع بين الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والبنية التحتية المرنة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة.