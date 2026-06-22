«الاتحادية للضرائب» تشارك في مؤتمر دولي بالدومينيكان

شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في مؤتمر أعمال الجمعية العامة الـ60 لمركز الإدارات الضريبية للدول الأميركية (CIAT)، بهدف تعزيز حضورها في المحافل الضريبية الدولية، وترسيخ التعاون مع الإدارات الضريبية العالمية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال الإدارة الضريبية، وترأس مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز الملا، وفد دولة الإمارات المشارك في مؤتمر أعمال الجمعية العامة، التي عقدت في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، على مدى أربعة أيام، تحت عنوان «التحول الرقمي للإدارات الضريبية»، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الإدارات الضريبية والمنظمات المختصة من مختلف دول العالم.