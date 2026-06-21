اقتصادية الشارقة تبدأ تطبيق حزمة التسهيلات الاقتصادية الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بتطبيق حزمة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والتي أقرتها حكومة الشارقة بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار تتضمن تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد و التي تم العمل يها فعليا منذ 16 يونيو الجاري وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بما يدعم عمل الشركات والمؤسسات ويسهم في تعزيز استمرارية الأعمال ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال.

وأكدت الدائرة أن هذه الحزمة تعكس اهتمام ودعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وحرصهم على دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال بما يسهم في تعزيز الثقة وتحفيز الاستثمارات الجديدة إلى جانب دعم استمرارية المشاريع القائمة.

وقال سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن المباشرة في تنفيذ المحفزات تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو ترسيخ كافة الإمكانيات لتسهيل ممارسة الأعمال وتقديم خدمات مرنة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.

وشملت حزمة التسهيلات الاقتصادية الحكومية إعفاء الرخص متناهية الصغر (رخص اعتماد والمتاجرة الإلكترونية) من غرامات التأخير خصم 50% على الرخص متناهية الصغر عند الإصدار والتجديد وخصم 50% عند إصدار الرخص الصناعية للقطاعات المستهدفة "صناعة المواد الغذائية والصناعات الدوائية " وخصم 25% من رسوم استخراج تصاريح الحملات الترويجية وخصم من رسم الدائرة في الإصدار والتجديد للحضانات بنسبة 25%.

وثمن المحمود قرارات المجلس التنفيذي مؤكداً أنها تجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وحرصها المستمر على تعزيز تنافسية الإمارة وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستدامة تدعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية معربا عن شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية المشاركة في تقديم هذه التسهيلات، مشيداً بروح التكامل والتعاون بينهما والتي شملت كلاً من دائرة الأشغال العامة ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة الطيران المدني ودائرة شؤون البلديات والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلديات مدن إمارة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني.