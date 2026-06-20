8 محركات لأسعار الإيجارات في دبي خلال النصف الأول

شهدت سوق الإيجارات في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 تحولاً ملحوظاً نحو مزيد من الانضباط في التسعير، مدفوعاً بارتفاع حساسية المستأجرين للأسعار، بعد موجة الزيادات المتراكمة خلال السنوات الماضية.

ووفقاً لتحليل أجرته منصة «DXB Interact» العقارية، لـ«الإمارات اليوم»، فإن دخول معروض جديد إلى السوق، إلى جانب بعض العوامل الإقليمية المؤقتة، أسهم في تهدئة وتيرة ارتفاع الإيجارات دون أن يؤثر ذلك في الأساسيات الإيجابية الداعمة لأداء السوق.

وكشفت «المنصة» عن ثمانية محركات أثرت في أسعار الإيجارات في دبي، ارتفاعاً وانخفاضاً، أبرزها: قوة الطلب السكني، والتهدئة بعد موجة الارتفاع، والتجديدات التي دعمت الاستقرار، وندرة الفلل الكبيرة، بالإضافة إلى دخول وحدات جديدة إلى السوق ومرونتها. وأشارت إلى أن المحرك الأول يتمثل في قوة الطلب السكني، لافتة إلى أن استمرار حجم العقود عند مستويات مرتفعة يؤكد أن دبي مازالت وجهة جاذبة للمقيمين والشركات والعائلات.

أما المحرك الثاني فهو التهدئة بعد موجة الارتفاع، إذ وصلت بعض الفئات إلى مستويات سعرية دفعت السوق إلى إعادة تسعير أكثر واقعية.

وقالت إن المحرك الثالث لأسعار الإيجارات في دبي يتمثل في التجديدات التي دعمت الاستقرار، موضحة أن ارتفاع عدد عقود التجديد يعكس رغبة المستأجرين في البقاء وتقليل كلفة الانتقال.

فيما جاءت ندرة الفلل الكبيرة كمحرك رابع، إذ بقيت الفلل المكونة من خمس غرف نوم فما فوق، أكثر تماسكاً من حيث الأسعار، نتيجة محدودية المعروض المناسب للعائلات الكبيرة.

وأوضحت أن المحرك الخامس تمثل في اختلاف الأداء بين المناطق، حيث شهدت المناطق الأعلى سعراً قابلية أكبر للتفاوض، بينما حافظت بعض المناطق الاقتصادية على مستويات أكثر استقراراً.

أما المحرك السادس فكان نضج السوق، إذ لم تعد تتحرك ككتلة واحدة، بل أصبحت أكثر اعتماداً على عوامل الجودة والموقع والمساحة.

وقالت إن المحرك السابع يتمثل في دخول وحدات جديدة إلى السوق، إذ تم تسليم 17.238 ألف وحدة سكنية إلى الآن خلال عام 2026، ما أسهم في توسيع الخيارات أمام المستأجرين ودعم انتقال السوق إلى مرحلة أكثر توازناً. وأكدت أن ذلك لا يعكس ضغطاً سلبياً على السوق، بل يبرهن على قدرة دبي على مواكبة النمو السكاني والطلب السكني من خلال توفير معروض جديد ومنظم.

وبيّنت أن المحرك الثامن يتمثل في مرونة السوق أمام المتغيرات الإقليمية، فرغم بعض التطورات الجيوسياسية في المنطقة، أظهر سوق الإيجارات في دبي مرونة واضحة، كما أسهم تريث بعض الشركات والأفراد في قرارات الانتقال أو التوسع في تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار مؤقتاً، في حين حافظت دبي على مكانتها كوجهة مستقرة وجاذبة للسكن والأعمال.

محركات أسعار الإيجارات في دبي

قوة الطلب السكني.

تهدئة بعد موجة ارتفاع.

التجديدات دعمت الاستقرار.

ندرة الفلل الكبيرة.

اختلاف الأداء بين المناطق.

نضج السوق.

دخول وحدات جديدة.

مرونة السوق أمام المتغيرات الإقليمية.

• تسليم 17.23 ألف وحدة سكنية إلى الآن خلال 2026 أسهم في توسيع الخيارات أمام المستأجرين ودعم انتقال السوق إلى مرحلة أكثر توازناً.