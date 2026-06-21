فعاليات الدورة الـ 12 من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تنطلق في دبي 21 أكتوبر

ينظم كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع.. تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتجمع القمة نخبة من صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، لاستعراض الحلول العملية القابلة للتوسع، ومناقشة أكثر المناهج فاعلية لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: «تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كمنصة عالمية رائدة لتعزيز الحوار العالمي وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. ومنذ انطلاقها، أسهمت القمة في تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير وصياغة الحلول المستقبلية، ومنصةً جامعةً لبناء شراكات نوعية تدعم العمل المناخي وتعزز مسارات التنمية المستدامة على المستوى العالمي».

وأضاف الطاير: «تسلّط القمة الضوء هذا العام على مرحلة مفصلية في مسيرة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، حيث لم يعد هذا التحول مجرد طموح مستقبلي، بل أصبح واقعاً ملموساً مدعوماً بتقنيات متقدمة ونماذج أعمال مبتكرة تحقق عوائد قابلة للقياس».