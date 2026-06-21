400 عارض في «معرض دبي للأخشاب»

ينطلق معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2026، يوم 22 يونيو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 400 عارض، وما يزيد على 600 علامة تجارية عالمية، إلى جانب خمسة أجنحة دولية ومشاركات من أكثر من 45 دولة، في حدث يسلط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات التي تقود مستقبل تجارة الأخشاب العالمية. يأتي تنظيم المعرض في وقت يشهد فيه قطاع الأخشاب العالمي تحوّلات متسارعة في سلاسل الإمداد واستراتيجيات التوريد، مع تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والخدمات اللوجستية الذكية وأنظمة سلاسل الإمداد الرقمية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.