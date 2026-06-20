أحمد بن سعيد يعلن تأسيس "شركة ديوا العالمية"

أعلن سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، عن تأسيس "شركة ديوا العالمية"، كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصبحت دبي نموذجاً عالمياً في الإنجاز وتسريع وتيرة التنمية، ورسخت مكانتها من خلال بنية تحتية متطورة، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، وتُعد من بين الأفضل عالمياً".

وأضاف: " يعتبر إطلاق "شركة ديوا العالمية" خطوة استراتيجية لنقل هذا النموذج الناجح إلى الأسواق العالمية، وتعزيز حضور دبي كمصدر للمعرفة والخبرة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة والتحول الرقمي".