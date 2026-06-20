31 شركة إماراتية في قائمة فوربس لأقوى أقوى 100 شركة عائلية عربية

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026، مسلطة الضوء على العائلات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الإقليمي، التي نجحت في الموازنة بين متطلبات التوسع والابتكار، وتسهم في ترسيخ استدامة الأعمال عبر الأجيال.

وتضمنت القائمة 31 شركة من دولة الإمارات، وجاءت 4 شركات إماراتية في المراكز العشرة الأولى وهي: مجموعة الفطيم، ومجموعة داماك، والغرير، ومجموعة الغرير.

وتالياً أبرز 10 شركات إماراتية في القائمة:

مجموعة الفطيم 2

مجموعة داماك 4

الغرير 6

مجموعة الغرير 9

بن غاطي القابضة 18

تايجر القابضة 19

مجموعة س. س. لوتاه 23

مجموعة عبد الواحد الرستماني 24

الخياط للاستثمار 25

مجموعة محمد وعبيد الملا 27