9.63 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أكثر من 9.63 مليارات درهم عبر تنفيذ 4283 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 6.72 مليارات درهم.

وتوزّعت المبيعات العقارية بواقع 2646 مبايعة لوحدات سكنية، و122 مبايعة لمبانٍ، و371 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 3139 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 2.89 مليار درهم عبر تنفيذ 953 صفقة، موزعة بواقع 525 معاملة لوحدات سكنية، و57 معاملة لمبانٍ، و371 معاملة لأراضٍ، بينما واصلت مبيعات العقارات على الخريطة تفوقها لتسجل نحو 3.83 مليارات درهم عبر 2186 صفقة، مقسمة بواقع 2121 معاملة لوحدات سكنية و65 معاملة لمبانٍ.

وسجل الرهن العقاري 946 معاملة، بقيمة 2.13 مليار درهم، موزعة بواقع 693 معاملة لوحدات سكنية، و187 معاملة لمبانٍ، و166 معاملة لأراضٍ. وبلغت قيمة الهبات نحو 734.41 مليون درهم، بواقع 198 معاملة، موزعة على 157 معاملات لوحدات سكنية، و21 معاملة لمبانٍ، و20 معاملة لأراضٍ.

وتصدرت منطقة «الخليج التجاري» قائمة المناطق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ806 ملايين درهم، تلتها «مدينة المطار» بنحو 438 مليون درهم، ثم منطقة «نخلة ديرة» مسجلة 244 مليون درهم، فيما جاءت منطقة «واحة دبي للسيليكون» بـ241 مليون درهم، ثم منطقة «الحبية الرابعة»، التي سجلت 212 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.95 مليار درهم، بعد تنفيذ 963 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.21 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 647.87 مليون درهم، أمّا الهبات فسجلت 100.46 مليون درهم.