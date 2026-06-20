«طيران الإمارات» تضيف 4 رحلات أسبوعية إلى غانا

أعلنت «طيران الإمارات»، تعزيز عملياتها في غانا بإضافة أربع رحلات جديدة أسبوعياً بين دبي وأكرا اعتباراً من 12 يوليو 2026.

تُضاف الرحلات الجديدة إلى الخدمة اليومية الحالية التي تشغلها الناقلة، استجابة للنمو المستمر في الطلب على السفر من وإلى أكرا.

وتتماشى مواعيد الرحلات الجديدة مع خيارات رحلات الربط للمسافرين من أكرا إلى مجموعة من المراكز الاقتصادية والسياحية حول العالم، بما في ذلك بكين وسيؤول وسيدني وبيرث ومومباي وسنغافورة ونيويورك وجدة. كما ستوفر الخدمة الجديدة خيارات أكثر ملاءمة للمسافرين القادمين إلى أكرا عبر دبي من مدن رئيسة مثل دلهي وبوسطن ولوس أنجلوس، إضافة إلى العديد من الوجهات في ألمانيا والمملكة المتحدة.

وقال مدير «طيران الإمارات» في غانا، سالم المناع، إن «إطلاق الرحلات الإضافية يعكس ثقتنا المستمرة بالسوق الغانية والتزامنا دعم احتياجاتها المتنامية في مجال السفر، وستسهم هذه الخطوة في تعزيز الروابط التجارية والسياحية والاستثمارية بين غانا والأسواق الرئيسة ضمن شبكتنا العالمية. كما ستدعم النمو المتواصل لقطاع الطيران في البلاد، ومن خلال دبي، سيتمكن المسافرون من الوصول إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم». ومع تشغيل الرحلات الإضافية، سترفع «طيران الإمارات» عدد رحلاتها إلى غانا التي تخدمها منذ أكثر من 20 عاماً إلى 11 رحلة أسبوعياً، جميعها بطائرات «البوينغ 777-300ER» عريضة البدن.