«غرف دبي» تعزّز الشراكات مع «أونتاريو» الكندية

بحثت غرف دبي، خلال سلسلة من الاجتماعات في مدينة تورونتو، سبل تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين دبي ومقاطعة أونتاريو الكندية، وذلك لاستكشاف فرص دعم الشركات الكندية الراغبة في التوسّع إلى دبي وأسواق المنطقة، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمارات المؤسسية وتنمية الأعمال الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «دبي تواصل ترسيخ دورها كمحور عالمي للتجارة والاستثمار، ووجهة مفضلة للشركات الطامحة إلى التوسّع في الأسواق الإقليمية والدولية».