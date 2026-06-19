«غرف دبي» تبحث تعزيز الشراكات التجارية مع «أونتاريو» الكندية

بحثت غرف دبي، خلال سلسلة من الاجتماعات في مدينة تورونتو، سبل تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين دبي ومقاطعة أونتاريو الكندية، وذلك لاستكشاف فرص دعم الشركات الكندية الراغبة في التوسع إلى دبي وأسواق المنطقة، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمارات المؤسسية وتنمية الأعمال الدولية.

وشارك رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، في الاجتماعات التي عقدها وفد الغرف مع عدد من أبرز المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكندية، وشملت مؤسسة «تورونتو جلوبال»، وغرفة تجارة مقاطعة أونتاريو، ومجلس التجارة لمنطقة تورونتو، ومعهد «فكتور» للذكاء الاصطناعي، وصندوق معاشات المعلمين في أونتاريو.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «دبي تواصل ترسيخ دورها كمحور عالمي للتجارة والاستثمار، ووجهة مفضلة للشركات الطامحة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية»، مؤكدا حرص الغرف، على الارتقاء بمستوى التعاون مع كندا وتوسيع مجالات العمل المشترك في القطاعات ذات الأولوية المستقبلية، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز تدفقات التجارة الثنائية، وترسيخ شراكة اقتصادية أكثر عمقاً واستدامة بين دبي وكندا، وذلك انطلاقاً من أهمية الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.

وشملت الاجتماعات لقاء مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تورونتو جلوبال»، وهي الجهة المعنية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات الدولية إلى منطقة تورونتو، ستيفين لوند، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال جذب الاستثمارات الدولية، وآليات دعم الشركات الكندية للاستفادة من البيئة الاستثمارية التنافسية التي توفرها دبي، إلى جانب بحث فرص التعاون ضمن البرامج والمبادرات الرامية إلى تسريع التوسع الدولي للشركات وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وتندرج الزيارة ضمن سلسلة البعثات التجارية الدولية التي تنظمها غرف دبي في إطار مبادرة «ممرات النمو»، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة.